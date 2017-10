Volgens onze chef voetbal komt het echte werk voor bondscoach Martinez er nu pas aan. “Een hond met een hoedje had deze talentvolle selectie tegen heel matige tegenstanders kunnen kwalificeren”

Het echte werk voor Roberto Martinez komt eraan. De WK-voorronde is met een puntentotaal van een fraaie 28 op 30 een mooie passage op zijn cv, maar ook niet meer dan dat. Een hond met een hoedje had deze talentvolle selectie tegen heel matige tegenstanders kunnen kwalificeren. Volgend jaar in Rusland, dáár draait het om. Dáár, van 15 juni tot en met 16 juli 2018,moet de 44-jarige Spaanse Catalaan oogsten, samen met de meest talentvolle generatie ooit. Dit was opwarming.