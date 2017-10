Stan Van Samang openhartig over het vaderschap: “Niet alles moet wijken omdat ik papa ben”

Na de uitzending van Gert Late Night probeert James Cooke altijd iets meer te weten te komen van de gasten. Deze keer vertelt Stan Van Samang openhartig over het vaderschap. Én over zijn stiekeme verslaving: schoenen.

“Ik ben heel blij wat wij nu mama en papa zijn van de fantastische Lenny”, vertelt Stan Van Samang. “Ik voel me wel een beetje schuldig omdat ik er nu niet ben. Maar dat is ook wie deze papa is. Stan Van Samang wíl ook op de boot zitten. Niet alles moet wijken omdat ik papa ben, hè.”

Eind juni mochten Stan Van Samang (37) en zijn vriendin Barbara (31) hun eerste kindje in de armen sluiten. Het koppel is intussen al dertien jaar samen.