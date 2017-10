Mountainbikers ei zo na onthoofd tijdens afdaling

Overijse - De politiezones Overijse en VODI zijn een onderzoek gestart nadat enkele mountainbikers op de grens van Terlanen en Ottenburg aan een zwaar ongeluk zijn ontsnapt: een onbekende had een ijzerdraad op keelhoogte gespannen.

De dunne draad had hen het leven kunnen kosten als de mountainbikers hem niet op tijd hadden gezien. Ze konden net op tijd stoppen en niemand raakte gewond.

Wie de draad heeft gespannen, is niet duidelijk. De politie denkt in de richting van gefrustreerde buurtbewoners. Sommigen vinden immers dat mountainbikers snelheidsduivels zijn. De politie benadrukt echter dat deze mountainbikers een vergunning hadden om op de plek te fietsen. De politie plant extra controles en ook de lokale wielerverenigingen en de groendienst van de gemeente is gevraagd een extra oogje in het zeil te houden.