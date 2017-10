Nederland wint dankzij Robben maar komt vijf goals te kort, Ronaldo met Portugal naar WK

Het Nederlandse elftal zal volgende zomer niet deelnemen aan het WK, maar Oranje rechtte wel de rug in de laatste kwalificatiematch tegen Zweden. In Amsterdam werd het 2-0 na twee goals van Arjen Robben. Niet genoeg om barragematchen te mogen spelen, want Nederland had een 7-0 zege nodig. Frankrijk voetbalde zich naar de groepswinst en een rechtstreeks WK-ticket door met 2-1 te winnen van Wit-Rusland. Ook Portugal heeft een WK-ticket beet, het won de topper van Zwitserland met 2-0. In de groep van de Rode Duivels eindigde Griekenland op de tweede plaats na een 4-0 zege tegen Gibraltar.

Groep A: Nederland wint, Frankrijk groepswinnaar

Neen, 7-0 werd het niet in de Amsterdam ArenA. Het Nederlandse elftal won wel van Zweden met 2-0, maar dat bleek dus enkel voldoende voor een eervolle exit uit de WK-kwalificaties. Oranje begon met een defensief ogende 4-3-3 tegen de Zweden, bondscoach Dick Advocaat wilde niet gokken op een voetbalmirakel en koos voor controlerend voetbal. Dat leverde na 16 minuten wel een doelpunt op, toen de Zweedse verdediger Lindelof de bal knullig met de hand beroerde in de eigen zestien. Aanvoerderzette zich zelf achter de bal in zijn waarschijnlijk laatste wedstrijd en scoorde met een panenka… al scheelde het bijzonder weinig of die ging de mist in.

Vijf minuten voor halfweg scoorde Robben opnieuw, een heerlijke knal aan het halvemaantje waar doelman Olsen geen enkel verhaal tegen had. Een knappe goal voor een geëmotioneerde Robben, die tijdens het Nederlandse volkslied voor de match net niet in tranen was uitgebarsten.

Nederland kon met opgeheven hoofd de rust in, in de wetenschap dat de WK-hoop wel nog steeds zo goed als weg was. Nederland had nog vijf goals nodig in 45 minuten om zich te plaatsen...

… en begon de tweede helft met een nieuwe spits: Bas Dost kwam in de plaats van Vincent Janssen, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk. Het tempo uit de eerste helft kon Oranje niet meer herhalen na de rust en dus bleef het op 2-0. Geen voetbalmirakel, wel een teken van hoop voor de Nederland-fans: het Nederlandse elftal rechtte de rug, maar na een rampzalige campagne was dat niet genoeg voor een WK-ticket. Zweden moet zich via de barrages weten te plaatsen voor de WK in Rusland.

Door de overwinning van Nederland was Frankrijk al zeker van groepswinst. Les Bleus zetten die eerste plaats wel nogmaals in de verf in het Stade de France door met 2-1 te winnen van Wit-Rusland. Antoine Griezmann opende net voor het halfuur de score, nog geen tien minuten later schotelde hij Olivier Giroud de 2-0 voor. Wit-Rusland trok de rust wel in met 2-1, Saroka profiteerde van een twijfelmomentje bij Varane en trof raak.

Groep B: Portugal rechtstreeks naar WK

scoorde niet, maar Portugal kroonde zich wel als groepswinnaar in Groep B. Het won met 2-0 van Zwitserland, dat zo veroordeeld is tot barragewedstrijden. De Zwitser Djourou hielp Portugal een handje door de bal net voor de rust in eigen doel te tikken, in de tweede helft legde André Silva de 2-0 eindstand vast na een uitgespeelde aanval.

Groep H: Griekenland naar de barrages

In groep H was er geen verrassing meer op de slotspeeldag. Griekenland deed wat het moest doen en versloeg het kleine Gibraltar met 4-0. Torosidis en Mitroglou (2x) maakten de Griekse goals. Door die logische overwinning eindigt Griekenland als tweede in de groep van de Rode Duivels met 19 punten. De Grieken spelen dus barragewedstrijden, Bosnië-Herzegovina won met 1-2 bij Estland en eindigde als derde in groep H.

