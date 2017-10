Een avond in het spoor van Jan Vertonghen: “Wat Ceulemans tegen mij zei? Euhm...”

Jan Vertonghen beleefde tegen Cyprus een avond vol emoties. Emoties die hij als koele kikker onder controle probeerde te houden, maar toch kon de nieuwe recordinternational van de Rode Duivels niet ontkennen dat hij “erg trots” was op het eerbetoon dat hem te beurt was gevallen. Een avond in het spoor van SuperJan...

“Kapiteinsband hoefde voor mij niet”

Het was een memorabele avond voor Jan Vertonghen, tegen Cyprus. Niet dat het hem aan te zien was voor de wedstrijd: dein levende lijve, zo kennen we hem. Ook toen de trolley met zijn voetbalspullen even kwijt leek toen de spelers van de stapten. Ook toen de Belgische fans zijn naam scandeerden toen de spelers het stadion betraden. Ook toen hij als kapitein aan het hoofd van zijn troepen het veld mocht betreden. Voor de negende keer in zijn carrière.

Als het van hemzelf zou afhangen, was dat al veel vaker het geval geweest. Op basis van het oude criterium (de speler met de meeste interlands) ook. Marc Wilmots stak daar een stokje voor, door de band toe te vertrouwen aan Eden Hazard. Die bood zijn ploegmaat in Bosnië de kapiteinsband al eens aan, maar toen had Vertonghen nog geweigerd. “Daar hou ik mij niet mee bezig”, verklaarde hij na de wedstrijd. “Voor mij is Eden de aanvoerder.” Tegen Cyprus kwam hij wel als kapitein het veld op: “Eden bleef maar aandringen. Het hoefde voor mij niet, maar ik ben er toch trots op. Het ging me ook nooit over die band.”

Jan Vertonghen betreedt het veld als kapitein van de Rode Duivels Foto: Photo News

Sterke Jan & SuperJan

Toch even een momentje van emotie toen Jan Ceulemans hem een shirt met het nummer 97 kwam overhandigen: de lip van Vertonghen trilde. Bedeesd en bescheiden, zo stonden beide Jannen daar. Vier seconden, zo lang duurde het onderhoud tussen de vorige en de huidige recordinternational. Voor Ceulemans moest het duidelijk allemaal niet te lang duren, de Caje is vermoedelijk blij dat hij van zijn record af is en geen dubbelinterviews meer moet geven… Vertonghen: “Wat Jan daar tegen me zei? Euhm… Proficiat, zeker? Ik weet het eigenlijk niet meer. En eerlijk gezegd: ik ben ook blij dat ik die twee wedstrijden kon spelen, en dat het nu achter de rug is. Er was genoeg over te doen.”

Zou de kleine Vertonghen ooit gedacht hebben dat hem een dergelijk eerbetoon te beurt zou vallen toen hij nog uitblonk op het middenveld van VK Tielrode? We vermoeden van niet. Vertonghen werd de man die hij is in Amsterdam. In zijn eigen woorden uit 2012: “Ik ben meer Amsterdammer dan Belg. In deze stad ben ik volwassen geworden.”

Tegen Cyprus werd Vertonghen meer dan ‘volwassen’, hij werd ‘een Belgische legende’. Al wil hij daar zelf helemaal niet van weten als we hem met die term confronteren: “Ik heb dit mooie moment gewoon heel bewust proberen te beleven. Ik heb ook geprobeerd om die twee dingen te scheiden: eerbetoon en wedstrijd. Want vooral daar had ik nog zin in: voetballen.”

Jan Vertonghen bij VK Tielrode: het derde jongetje op de middenste rij Foto: rr

“Dan speelde Jan nu hooguit bij Waasland-Beveren”

Dat Vertonghen dat op zo’n hoog niveau doet, is deels te danken aan Urbain Haesaert, het hoofd opleidingen van Germinal Beerschot. “Vader Paul Vertonghen vroeg mij: ‘Urbain, vind jij onze Jan nu echt een speler voor Ajax? Want ik vind dat niet.’ Als ik toen niet had aangedrongen, was hij niet naar Ajax gegaan”, aldus Haesaert in Voetbal International. “Wat er dan was gebeurd? Dan speelde hij nu hooguit bij Lokeren of Waasland-Beveren. Maar nu ben ik blij dat ik toen heb aangedrongen. Omdat er zoveel wijsheid, intelligentie en spelinzicht in die jongen zat. Jan kon voetballen, had karakter en was ook nog eens een winnaar. Dan heb je al heel wat wapens om mee te strijden.”

Het werd een grote stap naar Antwerpen, een nog grotere naar Amsterdam. Jan moest mondiger worden, maar boog niet voor de pesterijen van zijn klasgenoten. Ajax-teammanager David Endt: “Jan is toen Amsterdamser geworden dan de meeste Ajacieden ooit worden.”

Er kwam nog wel een stapje terug aan te pas voor de grote doorbraak: een uitleenbeurt aan het bescheiden RKC. Endt: “Dat vond Jan een vernedering, hij wilde dat helemaal niet.” In april 2007 leek het bovendien helemaal verkeerd te lopen: Vertonghen scoorde voor RKC tegen Ajax. Toenmalig Ajax-coach Henk ten Cate was woedend, we citeren: “Ik wil je nooit meer zien, dit doe je niet tegenover je club!”

Vertonghen met RKC tegen Ajax Foto: rr

15 procent

Maar even later mocht Ten Cate opkrassen in Amsterdam, terwijl Vertonghen dat seizoen wél zijn debuut voor de Rode Duivels maakte. Die staan op dat moment 71ste op de wereldranglijst, een historisch dieptepunt. Vertonghen start tegen Portugal op het middenveld naast Philippe Clement. Van zijn eerste tien interlands winnen de Belgen er drie en verliezen ze er vijf. Niet dat hij daar slechte herinneringen aan overhoudt: “Ik was er altijd trots op om het shirt van de nationale ploeg te dragen, ik ben een trotse Belg. En trots dat ik dit mag delen met mijn familie en vrienden: dit is een moment om te koesteren.”

Eentje dat Vertonghen eventueel had kunnen opluisteren met een doelpunt vanop de strafschopstip, maar daar lag hij helemaal niet wakker van: “Ik had niet eens door dat het penalty was tot Eden hem nam.” Of met een applauswissel. “Daar was ik ook totaal niet mee bezig, ik wou de match uitspelen.”

De Rode Duivels bij het debuut van Jan Vertonghen: Stijnen, Fellaini, Simons, Clement, Vertonghen, Emile Mpenza, François Sterchele, Carl Hoefkens, Thomas Vermaelen, Steven Defour en Gaby Mudingayi Foto: rr

Linksachter

In 2012 vertrekt Vertonghen als Grote Meneer van Ajax naar Tottenham, na een aanslepende transfer: Jan wil 15 procent van de transfersom waar hij contractueel recht op heeft. “Anders blijf ik nog een jaar hier en vertrek ik volgend seizoen transfervrij’. Zo is Vertonghen ook: met zijn voeten speel je niet.

In de Premier League wordt Vertonghen de beenharde verdediger waarop ploegen gebouwd worden: 52 clean sheets in 158 wedstrijden. Op dat moment is hij al lang een certitude bij de Rode Duivels. Niet als centrale verdediger, maar als linksachter. Een offer dat hij maakt om zijn eigen speelkansen te verzekeren: “Ik ben een centrale verdediger, maar bij de Duivels wilde ik niet op de bank zitten. Van mijn interlands zal ik er zeker 50 als linksback hebben gespeeld en misschien vijf als centrale verdediger in een gewone viermansdefensie. Maar ik heb geen spijt, anders hadden we hier nu niet gezeten. Ik vond het uiteindelijk plezant om mij uit te leven op links.”

Jan Vertonghen tegen Cyprus Foto: BELGA

“Blijven doorgaan”

Komende maand in de oefenwedstrijden tegen Japan en Mexico pakt Vertonghen in principe zijn 98ste en 99ste cap, de honderdste cap zal voor begin volgend jaar zijn. Dan worden er nog extra festiviteiten gepland en zal Vertonghen ook het petje krijgen dat traditioneel aan de recordinternational gegeven wordt. Het bedrijf dat de petjes maakt, bestaat echter niet meer en dus moet de bond op zoek naar een nieuwe fabrikant. “Tegen zijn honderdste cap zullen we zo’n petje wel hebben”, verklaarde woordvoerder Stefan Van Loock.

Vertonghen zelf ligt er niet wakker van: “Dat is natuurlijk de volgende mijlpaal. Maar eerlijk gezegd: dat zal toch niet zo speciaal zijn. Of het WK in Rusland mijn laatste grote toernooi met de Rode Duivels wordt? Daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik wil gewoon zo lang mogelijk blijven doorgaan. Zolang mijn lijf meewil, en zolang ik het plezant vind.”