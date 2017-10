Bondscoach Martinez is tevreden na zege Rode Duivels: “Het ging vandaag niet over de eindstand”

De Rode Duivels hebben dinsdagavond hun WK-kwalificatiecampagne afgesloten met een 4-0 thuiszege tegen een onmachtig Cyprus op de tiende speeldag in groep H. “We speelden een heel goede wedstrijd”, vond bondscoach Martinez

Met een indrukwekkende 28 op 30 achter hun naam mogen de Rode Duivels voor de tweede keer op rij ongeslagen naar het WK, hun derde grote toernooi op rij. Net als op het vorige WK in Brazilië zal dat als reekshoofd zijn, waardoor de sterkste landen in principe vermeden worden tijdens de groepsfase. Al valt het toch af te wachten welke tegenstander er op 1 december in het Kremlin in Moskou uit pot twee zal komen.

“We speelden een heel goede wedstrijd”, vond bondscoach Roberto Martinez. “Het ging vandaag niet over de eindstand, of we nu vijf of zes goals scoorden. We wilden goed spelen en dat deden we ook. De spelers toonden de wil om te werken voor elkaar tegen een goed voetballend Cyprus. Dit was een perfecte manier om onze fans te bedanken voor de kwalificatieronde en om te tonen wat we kunnen. Dit was een goede manier om de voorrondes te eindigen”, aldus bondscoach Roberto Martinez, die ook hoopte dat Thomas Meunier zonder kleerscheuren er vanaf zal komen na de stevige tackle op zijn enkel.

Nu de kwalificatiecampagne afgesloten is, kan de blik stilaan op het WK gericht worden, te beginnen met de oefeninterlands van komende maand tegen Japan en Mexico en de loting. Daarna volgt er een interlandbreak tot begin volgend jaar en pas dan kan de WK-voorbereiding echt beginnen.