Courtois wil na kwalificaties nu tegen topland spelen, Martinez vreest moment dat hij 23 namen moet kiezen

De Rode Duivels hebben dinsdagavond hun WK-kwalificatiecampagne afgesloten met een 4-0 thuiszege tegen een onmachtig Cyprus op de tiende speeldag in groep H. “We speelden een heel goede wedstrijd”, vond bondscoach Martinez. Thibaut Courtois was blij na de knappe kwalificatieronde, maar hoopt dat de Rode Duivels nog voor het WK tegen een topland spelen.

Met een indrukwekkende 28 op 30 achter hun naam mogen de Rode Duivels voor de tweede keer op rij ongeslagen naar het WK, hun derde grote toernooi op rij. Net als op het vorige WK in Brazilië zal dat als reekshoofd zijn, waardoor de sterkste landen in principe vermeden worden tijdens de groepsfase. Al valt het toch af te wachten welke tegenstander er op 1 december in het Kremlin in Moskou uit pot twee zal komen.

Terwijl de Rode Duivels dinsdagavond tegen Cyprus op jacht gingen naar het doelpuntenrecord van Duitsland, moest Thibaut Courtois aan de overkant van het veld de hele wedstrijd werkloos toekijken. De doelman van Chelsea hield zo voor de zesde keer in tien wedstrijd de nul en moest zich in totaal maar zes keer omdraaien, waarvan drie keer zaterdag in en tegen Bosnië. “In zo’n wedstrijd als die van vandaag is het belangrijk voor mij om geconcentreerd te blijven, ook al moet ik niets doen. Cyprus speelde heel verdedigend en was naar Brussel afgezakt met als enige doelstelling zo weinig mogelijk doelpunten te incasseren”, vertelde Courtois na de wedstrijd.

Foto: Photo News

“Of we nog werkpunten hebben? De ruimtes beter dicht doen bij counters. Want we hebben heel aanvallende ploeg, en dat merk je soms ook. Ik kijk nu uit naar de matchen tegen Japan en Mexico. En in maart krijgen we hopelijk nog een oefenmatch tegen een echt topland. Dat zal mee afhangen van de loting.”

Foto: Isosport

Bondscoach Martinez: “Vrees het moment dat ik 23 namen moet kiezen”

De weelde bij de Rode Duivels is dus groot, zowel in kwantiteit als kwaliteit. De bondscoach volgt 50 à 55 spelers en roept telkens 27 à 28 spelers op voor de interlands, maar in mei volgend jaar zal hij zijn groep voor het WK wel moeten uitdunnen tot 23 spelers. “Ik vrees dat aspect van mijn job, ik kijk daar echt niet naar uit”, vertelde Martinez dinsdag na de met 4-0 gewonnen interland tegen de Cyprioten. “Dat we een ruime selectie hebben, werd vanavond nog maar eens aangetoond. Iedereen die erbij was in deze campagne verdient het erbij te zijn op het WK. Het is echter aan de spelers om hun selectie voor het WK af te dwingen.”

Vooral Thorgan Hazard eiste een hoofdrol op. Zijn eerste basisplaats - de Hazard-broers stonden zo voor het eerst samen aan de aftrap bij de nationale ploeg - leverde ook meteen zijn eerste treffer op. Broer Eden nam twee doelpunten voor zijn rekening. “Thorgan heeft laten zien waarom hij bij de selectie zit, hij kan op meerdere posities spelen. Ik heb gekeken naar zijn laatste wedstrijd bij Borussia Mönchengladbach: toen nam hij in blessuretijd een beslissende strafschop en daarmee toon je natuurlijk karakter. Hij maakt een goeie evolutie door en daar geniet ik van. Hij is een andere speler dan een jaar geleden. Ook bij Youri Tielemans zie ik dat, hij is een van die spelers waarnaar ik graag kijk. Hij heeft zo’n indrukwekkende sterkte: hij draait snel en voetbalt zo vooruit. Zijn grootste test was invallen bij de rust in Bosnië en toen heeft hij getoond dat hij kapitein was bij zijn vorige club.”

Foto: Isosport

Met 43 doelpunten kwamen de Duivels tot een evenaring van het doelpuntenrecord van Duitsland. Het werd dus net geen verbetering, de 5-0 van Romelu Lukaku werd nog onterecht afgekeurd wegens buitenspel. “Die karrenvracht doelpunten tijdens deze campagne was geen doel op zich, maar wel een gevolg van het niveau dat we halen. We scoren omdat we kansen creëren, een bewijs dat het team goed presteert.”

Nu de kwalificatiecampagne afgesloten is, wordt de blik stilaan op het WK gericht. “Het is belangrijk dat we spelen tegen teams met stijlen die we niet hebben in Europa. Komende maand volgen Japan en Mexico, in maart volgend jaar waarschijnlijk tegenstanders uit Zuid-Amerika en Afrika”, aldus Martinez, die afsloot met goed nieuws omtrent Thomas Meunier, die in de tweede helft met een kwetsuur het veld moest verlaten. “Hij heeft een trap op de enkel geïncasseerd, op het eerste gezicht lijkt het mee te vallen.”

Foto: Isosport

Thorgan Hazard: “Ik vroeg Romelu waarom hij in godsnaam gescoord had”

Een eerste basisplaats, een eerste treffer en aan de wedstrijd mogen starten aan de zijde van zijn oudere broer Eden, die bovendien ook nog eens twee doelpunten voor zijn rekening nam. Het mag wel duidelijk zijn dat Thorgan Hazard een avond beleefde om niet snel te vergeten.

Het andere doelpunt kwam op naam van Romelu Lukaku, die zo zijn terugkeer na een enkelblessure vierde. “Na de wedstrijd vroeg ik dan ook aan Romelu waarom hij in godsnaam gescoord had, anders stonden enkel de Hazards op het scorebord”, lachte Thorgan in het Koning Boudewijnstadion, waar België de WK-kwalificatiecampagne afsloot met een 4-0 thuiszege tegen Cyprus.

“Het is makkelijk om in dit team te spelen. Ik hou immers ook van balbezit en we hebben de tegenstander geen kans gegeven. Met die 4-0 hebben we de campagne mooi afgesloten. Ik ben dan ook tevreden, ook al heb ik nog twee kansen gemist. Maar dit is goed voor de toekomst, ik wil er immers graag bij zijn op het WK.”

Ook Eden Hazard had graag nog wat meer doelpunten gezien tegen Cyprus. Met een 5-0 eindstand hadden de Belgen immers het doelpuntenrecord van Duitsland van de tabellen geveegd, nu is het een evenaring. “Er waren zeker kansen genoeg om de score hoger te laten oplopen”, aldus de Chelsea-winger. “Tegen zo’n ploegen is het echter niet makkelijk, Cyprus speelde zeer defensief. Ik heb de indruk dat het een beetje een trend geworden is voor landen die hier op bezoek komen.”