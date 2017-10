Arjen Robben stopt als international: “De man van glas heeft het als langste volgehouden”

Arjen Robben heeft dinsdag zijn laatste interland voor het Nederlands elftal gespeeld. De aanvoerder van Oranje maakte na de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0) bekend dat hij stopt bij de nationale ploeg. Robben luisterde zijn 96e interland op met twee doelpunten, waarmee hij zijn productie in Oranje opvoerde naar 37 treffers, evenveel als Dennis Bergkamp. Alleen Robin van Persie (50), Klaas-Jan Huntelaar (42) en Patrick Kluivert (40) scoorden vaker.

“De man van glas heeft het best lang volgehouden”, zei Robben met een lach, verwijzend naar de bijnaam die hij kreeg vanwege zijn vele blessures. “Ik heb hier lang over nagedacht. Een hele tijd terug heb ik al overwogen te stoppen, maar toen ben ik toch doorgegaan. Ik ben nu 33 jaar, ik speel bij een topclub in Europa, dan moet je keuzes maken. Ik ga me nu vol concentreren op mijn club. Dit is een goed moment om het stokje door te geven.”

De 33-jarige Groninger debuteerde op 30 april 2003 als invaller in de oefeninterland tegen Portugal (1-1). Zijn eerste doelpunt maakte Robben een half jaar later in zijn derde interland, tegen Moldavië (5-0). De vleugelspits deed mee aan drie EK’s (2004, 2008 en 2012) en drie WK’s (2006, 2010 en 2014). “Die WK’s in 2010 en 2014 zijn mijn mooiste herinneringen. We waren een hechte groep, een hecht team. Daar heb ik echt van genoten”, zei Robben. “Veertien jaar in Oranje is een lange tijd, het was mooi.”