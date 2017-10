Deze landen gaan naar het WK (en dit staat er nog op het spel): een overzicht

Nu de laatste groepswedstrijden in de Europese WK-kwalificatiecampagne zijn afwerkt, krijgen we een duidelijker beeld van welke landen zich ook al wisten te plaatsen. Er zijn al 19 landen, inclusief de Rode Duivels natuurlijk, zeker van het WK-ticket. Voor de overige 13 tickets moet er nog volop gestreden worden.

Europese zone (13 WK-tickets + gastland Rusland):

Dertien Europese landen mogen mee naar het WK: de negen groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst. Na dinsdagavond zijn die negen landen definitief gekend, dit zijn: België, Duitsland, Servië, Polen, Engeland, Spanje, IJsland, Frankrijk en Portugal.

De acht beste tweedes spelen onderling heen en terug barragewedstrijden, de vier winnaars van die wedstrijden mogen ook naar het WK. De loting voor de barrages vindt plaats op 17 oktober in het Zwitserse Zürich. Dit zijn de acht beste tweedes: Zweden, Zwitserland, Noord-Ierland, Ierland, Denemarken, Italië, Griekenland en Kroatië. Slovakije valt net buiten de boot, het eindigt als de negende en dus slechtste tweede.

Gastland Rusland organiseert het WK, en moest zich logischerwijs niet plaatsen via een voorronde.

Zuid-Amerikaanse zone (4 WK-tickets, 1 barrageticket)

In Zuid-Amerika valt de beslissing dinsdagnacht: kan Argentinië zich nog plaatsen voor het WK, al dan niet rechtstreeks? Lionel Messi en co moeten nog vol aan de bak op de slotspeeldag tegen Ecuador. Dat is al uitgeschakeld voor het WK, maar kan er dus voor zorgen dat Lionel Messi het WK vanuit de luie zetel moet bekijken...

Enkel Brazilië is al rechtstreeks geplaatst als autoritaire groepswinnaar, voor de rest zijn er nog drie WK-tickets uit te delen. Uruguay lijkt bijna zeker, voor de overige twee rechtstreekse plaatsen gaat het dus tussen Chili, Colombia, Peru en Argentinië.

Het land dat vijfde eindigt in de CONMEBOL, speelt barragematchen tegen de winnaar van de Oceanische zone: Nieuw-Zeeland. De winnaar van dat duel mag ook naar het WK.

Noord- en Centraal-Amerikaanse zone (3 WK-tickets, 1 barrageticket):

In de CONCACAF, de Noord- en Centraal-Amerikaanse zone, zijn er drie rechtstreekse tickets te rapen. Twee daarvan zijn al uitgedeeld, aan Mexico en Costa Rica. Voor het laatste rechtstreekse ticket strijden de VS, Panama en Honduras dinsdagnacht. De VS heeft twee punten meer dan de rest en ligt in pole positie.

Het land dat vierde eindigt in de CONCACAF speelt heen- en terug barragewedstrijden tegen Australië, dat dinsdag de vierde voorronde in de Aziatische zone won na een felbevochten zege tegen Syrië… De winnaar van die barrages mag ook naar het WK.

Afrikaanse zone (5 WK-tickets):

In Afrika zijn er vijf tickets voor het WK te verdelen. Twee daarvan zijn al uitgedeeld: Nigeria en Egypte wisten zich al te plaatsen in de CAF door hun groep in de derde en tevens laatste voorronde te winnen.

In de drie andere groepen is het nog steeds bijzonder spannend. In groep A gaat het WK-ticket naar Tunesië of Congo. Zo gaat het in groep A tussen Tunesië en DR Congo. Tunesië heeft zijn eigen lot in handen: als het niet verliest van Libië op woensdagavond, is het groepswinnaar. Libië en Guinee zijn er al uitgeschakeld.

In groep C zijn ook nog twee van de vier landen in de running: Marokko en Ivoorkust maken in een rechtstreeks duel uit wie naar het WK mag en wie moet thuisblijven. Marokko heeft één puntje meer dan Ivoorkust, kreeg nog geen enkel doelpunt tegen en begint woensdag dus als de favoriet.

Groep D ligt nog wagenwijd open: Senegal, Burkina Faso, Kaapverdië of Zuid-Afrika maken er nog allemaal kans op het laatste Afrikaanse WK-ticket.

Aziatische zone (4 WK-tickets, 1 barrageticket)

In Azië is de teerling al geworpen: Iran, Zuid-Korea, Japan en Saoedi-Arabië plaatsten zich rechtstreeks voor het WK. Australië won dinsdag de vierde en laatste voorronde in Azië door Syrie uit te schakelen. Zoals hierboven al gesteld, speelt Australië een barragewedstrijd tegen de nummer vier uit de CONCACAF zone.