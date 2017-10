Liverpool-sterkhouder mogelijk zes weken out met hamstringblessure

Liverpool-aanvaller Sadio Mané riskeert tot zes weken aan de kant te staan. De Senegalees blesseerde zich zaterdag in de met 0-2 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd met zijn land tegen Kaapverdië. De ‘Reds’ stelden een hamstringblessure vast bij zijn terugkeer.

De vleugelspeler, die tot de dertig genomineerden voor de Ballon d’Or behoort, werd in de 89e minuut naar de kant gehaald. “We hebben nu de bevestiging dat hij in die wedstrijd een blessure opliep waardoor hij tot zes weken aan de kant kan staan”, zo klinkt het dinsdag op de website van Liverpool.

De ploegmaat van Simon Mignolet scoorde dit seizoen al driemaal in vijf Premier League-wedstrijden. Zaterdag kan manager Jürgen Klopp dus geen beroep doen op zijn topspeler in de thuismatch tegen Manchester United. Verder moet Mané ook verstek laten gaan voor het duel met Tottenham en de Champions League-wedstrijden tegen Maribor. De Senegalees was eerder dit seizoen drie wedstrijden geschorst na zijn rode kaart in de topper tegen Manchester City (5-0 nederlaag).

Mané mist door zijn blessure normaal gezien ook de twee laatste WK-kwalificatiewedstrijden van Senegal, op 10 november uit bij Zuid-Afrika en op 14 november thuis tegen de ‘Bafana Bafana’. In groep D staan de Senegalezen voorlopig aan de leiding.