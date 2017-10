Nainggolan is gevoel voor humor nog niet kwijt, fans blijven hem steunen met spandoeken

Radja Nainggolan was er tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus niet bij. De middenvelder van AS Roma werd bij de Rode Duivels voor de tweede keer op rij gepasseerd door bondscoach Roberto Martinez. Iets was vele fans maar moeilijk kunnen verkroppen. Terwijl de laatste WK-kwalificatiewedstrijd één groot feest moest worden, doken er enkele spandoeken op. “Martinez still not clever #iksteunRadja” en “Bring back the Ninja”… De spelers zelf zette na de wedstrijd een niet mis te verstane reactie op Instagram