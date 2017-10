Grootste vliegtuig ter wereld op weg naar ons land (en daarvoor worden bergen verzet)

Zaventem - De Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, komt mogelijk naar Zaventem. Dat vernam onze redactie uit welingelichte bronnen. Momenteel worden daarvoor aanpassingswerken uitgevoerd, zoals de aanleg van dubbele loopbruggen en het weghalen van een berg grond naast de taxibaan.

Al vele jaren is er op Zaventem sprake om het ‘moederschip’ van alle passagiersvliegtuigen binnen te halen. De Airbus A380 is met 800 zitplaatsen het grootste ter wereld. Omwille van de omvang kon het tot nu toe niet echt goed landen en manoeuvreren op de nationale luchthaven. Het vliegtuig is bovendien een dubbeldekstoestel: de passagiers van het opperdek zitten zó hoog dat het op dit moment behoorlijk wat moeite kost om hen te laten uitstappen.

Foto: BELGAIMAGE

Maar dat probleem wordt nu verholpen. Aan een aantal gates van de B-pier komen dubbele loopbruggen en extra kerosinestations. Ook in de gates zelf wordt in extra stoelen voorzien voor de wachtende passagiers. De werken zijn vorige week begonnen en zouden afgerond zijn tegen half december.

De pistes moeten – in tegenstelling tot eerdere berichten – niet verlengd worden voor de A380. Wel moet een grote hoop grond naast de taxibaan nog verwijderd worden. De spanwijdte van de vleugels van Airbus’ grootste is immers 79 meter, en het toestel is 72 meter lang. Daardoor zou de hoop grond gevaarlijk in de weg kunnen liggen.

Hoewel de plannen nu in uitvoering zijn, is er op dit moment nog geen contract getekend met een van de grote maatschappijen die een A380 in de vloot hebben. Emirates toonde eerder al openlijk interesse, maar de gesprekken hebben nog steeds niet tot een akkoord geleid, vernamen we uit welingelichte bronnen. Wereldwijd vliegen op dit moment 216 A380’s rond.

Foto: Dirk Vertommen

Goed voor omwonenden

Kurt Ryon (N-VA), de burgemeester van luchthavengemeente Steenokkerzeel die eerder protesteerde tegen een eventuele uitbreiding van de luchthaven, is de komst van de A380 wel genegen. “Het is een moderner en dus stiller vliegtuig dan vele kleinere toestellen die nu de luchthaven aandoen.”

Bij Brussels Airport hield men gisteren de lippen stijf op mekaar over de eigen plannen. “We doen morgen (vandaag, nvdr.) een persmededeling en dan zal veel duidelijk worden”, zei ­Nathalie Van Impe, woordvoerster van Brussels Airport.