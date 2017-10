Dit is het geheim achter het succes van het VTM-programma ‘Helden van Hier: in de Lucht’

Een man die van een ladder valt, een meisje dat bijna verdrinkt en gered wordt uit zee, een motorongeval, een kind met epilepsie en een man met tampons in zijn bloedneus: ook vanavond is elk verhaal in Helden van Hier: in de Lucht een schot in de roos. Hoe ze dat doen? Door negentig procent van wat gefilmd wordt, niet uit te zenden.

Alleen maar straffe verhalen, dat is het motto van de makers van Helden van Hier: in de Lucht over het werk van de West-Vlaamse mug-helikopter en de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Jan in Brugge. ...