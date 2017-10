Huurling van Club zorgt ervoor dat match in Nederland herspeeld moet worden

In Nederland moet de wedstrijd in de Jupiler League (de tweede klasse) tussen FC Oss en Jong AZ herspeeld worden. De Nederlandse voetbalbond KNVB nam deze beslissing omdat de bezoekers “te oud” waren. Jong AZ won op 15 september met 0-2 dankzij goals van Ricardo van Rhijn en Ferdy Druijf. Van Rhijn kennen we van bij Club Brugge, dat de rechtsback afgelopen zomer op huurbasis naar de club uit Alkmaar stuurde. Daar werd Van Rhijn naar het belofteteam verwezen, dat in de tweede klasse speelt.

Tegen FC Oss maakte Jong AZ-coach Martin Haar een blunder. Hij had naast de 26-jarige Van Rhijn ook al de 29-jarige Rens van Eijden in zijn basiself gedropt en liet na ruim een uur de 23-jarige Abdel Malek El Hasnaoui invallen. Daardoor stonden er drie spelers ouder dan 23 jaar op het veld bij Jong AZ, terwijl het maximum twee is. Haar zette zijn blunder recht door negen minuten later Van Rhijn naar de kant te halen, maar het kwaad was geschied. Volgens de KNVB was Jong AZ voor die korte periode te oud en dus werd de wedstrijd ongeldig verklaard. Op 23 oktober treffen FC Oss en Jong AZ daardoor opnieuw.