Slecht nieuws voor Club Brugge: na Poulain nog een speler out

Na Benoît Poulain moet Club Brugge hoogstwaarschijnlijk ookJordy Clasie missen tegen KV Oostende nu zondag. Clasie viel in aanloop naar de wedstrijd tegen AA Gent, twee weken geleden, uit met een knieblessure. Ook gisteren verscheen de Nederlandse middenvelder nog niet op training.

Dat doet vermoeden dat de knieproblemen van Clasie nog niet achter de rug zijn. Hoelang hij precies out is, is nog niet duidelijk. De kans is zeer klein dat Leko komend weekend risico’s gaat nemen met de Nederlander. Clasie arriveerde pas eind augustus bij Club Brugge, dat hem één seizoen zonder aankoopoptie huurt van Southampton. De zeventienvoudige international kampte na zijn transfer nog met een fysieke achterstand. “Hij zal nog enkele weken tijd nodig hebben”, zei Leko toen. Tot nu toe viel hij in totaal drie keer in bij Club, en dat telkens hoogstens 20 minuten. Dringend is de terugkeer van Clasie niet echt, want op het middenveld doet die andere zomeraanwinst Marvelous Nakamba het op dezelfde positie voortreffelijk.