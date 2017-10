De Rode Duivels als reekshoofd naar het WK: noteer alvast deze data in je agenda!

Het is zover: na een meer dan geslaagde WK-kwalificatiecampagne mogen de Rode Duivels als reekshoofd naar het WK. Na een probleemloze zege in de galamatch tegen Cyprus en een evenaring van het recordaantal goals van Duitsland was er tijd voor een feestje. Maar het begint eigenlijk nu pas. Noteer alvast deze data in je agenda!

Woensdag 11 oktober 2017: Tot en met morgenavond middernacht kan je jezelf via de FIFA-website aanmelden voor WK-tickets. Zelfs voor de finale kan je al tickets kopen, al moet je daarvoor wel uitgeloot worden.

Vrijdag 10 oktober 2017: In het Koning Boudewijnstadion oefenen de Rode Duivels op vrijdagavond (20u45) tegen WK-ganger Mexico. Leden van de supportersfederatie 1895 kunnen vanaf 11 oktober tickets bestellen, de openbare verkoop start op 19 oktober.

Dinsdag 14 november 2017: De Duivels wijken uit naar het Jan Breydelstadion voor een oefeninterland op dinsdagavond (20u45) tegen Japan, dat ook al zeker is van het WK. De ticketverkoop start gelijk met die voor de match tegen Mexico.

Vrijdag 1 december 2017: In het Kremlin in Moskou wordt geloot voor het WK. Alle 32 geplaatste landen worden puur op basis van de FIFA-ranking onderverdeeld in vier potten. België zit in pot 1, net als gastland Rusland.

Dinsdag 5 december 2017: Vanaf 5 december kan je tickets kopen voor de Belgische supportersvakken tijdens matchen van de Duivels. Die verkoop loopt tot 31 januari. Tickets kosten minstens 90 euro, en je moet lid zijn van 1895, wat 40 euro kost.

Maandag 19 maart 2019: Op zaterdag 17 maart wordt de finale van de Beker van België afgewerkt. De maandag erop komt de nationale ploeg in principe samen voor één of twee extra oefeninterlands, idealiter toch tegen één groot voetballand.

Zaterdag 26 mei 2018: Na de finale van de Champions League op 26 mei kunnen alle Duivels sowieso verzamelen. Vooraleer ze naar de Moscow Country Club gaan, hun vijfsterrenhotel tijdens het WK, is er nog een stage. De details moet de voetbalbond nog bepalen.

Donderdag 14 juni 2018: In het Loezjniki- stadion in Moskou wordt op donderdag 14 juni (om 17u Belgische tijd) het 21ste WK voetbal op gang getrapt. Doorgastland Rusland uiteraard.

Zondag 15 juli 2018: Opnieuw in het Loezjniki-stadion wordt op deze zondagnamiddag (16u Belgische tijd) de 64ste en laatste match op het WK afgewerkt, de finale dus. Met of zonder Duivels?