COMMENTAAR. De 23-koppige kern krijgt vorm

Voor Roberto Martinez was dit geen doordeweekse oefenwedstrijd. En om het recordaantal goals in een WK- of EK-voorronde gaf de bondscoach, hoe uniek ook, al helemaal niets. Het elftal dat hij tussen de lijnen stuurde, was redelijk experimenteel. Door Kevin De Bruyne en Romelu ­Lukaku aan de kant te laten, speelde hij in op de wensen van hun respectievelijke clubs Manchester City en Manchester United, met coaches die nogal misbaar durven maken als hun spelers iets overkomt. Vooral United-coach José Mourinho stond klaar om na de blessure van Marouane Fellaini tegen Bosnië verbaal zwaar uit te halen.