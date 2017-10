Weergaloze Lionel Messi schiet Argentinië met hattrick naar WK (ondanks een rampzalige start)

Argentinië stond dinsdagnacht voor de match van de waarheid op het veld van Ecuador. Ondanks een vroege tegengoal zorgde Lionel Messi en enkel Lionel Messi ervoor dat de Albiceleste volgende zomer naar het WK in Rusland mogen. Dankzij een hattrick van ‘Leo’ en een 1-3 zege knokten ze zich naar een derde plaats in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecampagne.

Er stond nog geen minuut op de klok of de Argentijnen keken in Quito al tegen een 1-0 achterstand aan. Door zwak verdedigen kwam Ibarra alleen voor doel en de Ecuadoriaan faalde niet:

Ecuador 1-0 Argentina. Ibarra with the early goal #ECUARG pic.twitter.com/88grIhRIwr

Daarna was het echter aan Messi. Eerst scoren op aangeven van Angel Di Maria, dan een streep binnenknallen na een balverovering op de rand van de zestien en tot slot de bal heerlijk binnenkrullen na een solo. Een, twee, drie: hattrick voor Messi en Argentinië naar het WK.

Lionel Messi just single-handedly sent Argentina to the World Cup with a hat-trick.



Legendary. pic.twitter.com/CRnJP66BJp