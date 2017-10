Opname bewijst hoe intimiderend producer kon zijn: “Zet onze vriendschap niet op het spel voor vijf minuutjes met mij”

Al decennialang wordt filmproducent Harvey Weinstein achtervolgd door geruchten over seksuele intimidatie en aanranding. Nu komt het ene na het andere slachtoffer naar buiten met haar verhaal. Een gelekte geluidsopname gemaakt door een van de slachtoffers bewijst hoe intimiderend Weinstein kon zijn.

Dat Weinstein zijn handen niet kon thuishouden was een publiek geheim. Iedereen keek de andere kant op, of dekte beschuldigingen zelfs actief toe. Zelfs nu de omvang van het schandaal duidelijk wordt, en Weinstein door zijn bedrijf op straat werd gezet, verdedigen sommigen de machtige producer nog. Zo vroeg ontwerpster Donna Karan zich af: “Hebben die vrouwen er niet zelf om gevraagd?”

Intussen worden steeds meer getuigenissen naar buiten gebracht. ‘The New Yorker’ sprak met tientallen slachtoffers en getuigen. Volgens het Amerikaanse blad werden zeker dertien vrouwen aangerand sinds de jaren negentig . Drie vrouwen zeggen dat ze verkracht werden. Vier werden ongewenst aangeraakt. Vier zeggen dat Weinstein zich ontkleedde of zelfs masturbeerde in hun aanwezigheid. Zestien vroegere en huidige collega’s zeggen dat ze getuige waren of weet hadden van ongewenste seksuele intimiteiten op werkevenementen.

‘The New Yorker’ kon zelfs de hand leggen op een geluidsopname, gemaakt tijdens een undercoveroperatie van de New York Police Department in 2015. Weinstein geeft daarin toe dat hij het Filipijns-Italiaanse model Ambra Battilana Gutierrez heeft aangerand, en hij beschrijft het als iets wat hij “gewend is”.

Verborgen microfoontje

Ambra Battilana Gutierrez ontmoette Harvey Weinstein in maart 2015, op een receptie voor een voorstelling die hij producete. Weinstein stelde zichzelf voor aan het 22-jarige model, en kort nadien werd Gutierrez uitgenodigd voor een vergadering in zijn kantoor.

Toen het model de volgende dag haar portfolio toonde aan Weinstein, begon hij naar haar borsten te staren. Hij vroeg haar of ze echt waren. Hij betastte haar borsten en probeerde zijn hand onder haar rok te steken. Ze protesteerde en hij stopte uiteindelijk. Hij zei dat zijn assistent haar tickets zou geven voor de musical ‘Finding Neverland’ die hij producete, en dat hij haar die avond daar zou zien.

Maar Gutierrez stapte naar de politie om de aanranding aan te geven. Ze ging uiteindelijk akkoord met een plan van de politie: ze zou de volgende avond naar de show gaan en met hem afspreken, maar ze zou een microfoontje dragen en proberen een bekentenis te verkrijgen.

Gutierrez sprak met Weinstein af in de bar van het Tribeca Grand Hotel. Op de volledige opname is te horen hoe Weinstein actrices opsomt wiens carrières hij geholpen heeft. Dan pusht hij haar om met hem mee te gaan naar zijn hotelkamer, waar hij een douche wil nemen. Gutierrez zegt herhaaldelijk nee, maar Weinstein blijft aandringen, tot ze uiteindelijk mee naar boven gaat. In de gang weigert ze echter verder te gaan. Hij blijft proberen, steeds ongeduldiger. Zij vraagt hem na een tijdje rechtstreeks waarom hij haar borsten aanraakte de dag ervoor. “Oh, alstublieft. Ik ben dat gewend”, reageert hij. Na nog enkele minuten laat Weinstein haar eindelijk gaan.

Zaak afgekocht

Volgens de politie zou Weinstein vervolgd kunnen zijn voor aanranding, maar het kwam uiteindelijk nooit zo ver. Niet veel later doken allerlei sappige details over Gutierrez’ verleden op in de roddelblaadjes en het onderzoek viel stil. Weinstein had de zaak afgekocht. Hij liet Gutierrez een overeenkomst tekenen in ruil voor een betaling. Zoals hij al verschillende keren eerder deed als vrouwen hem durfden aan te klagen.

Beluister hier de opname:

Of lees de transcriptie:

- Ik zeg het je, nu meteen, ga hier binnen!

- Wat moeten we hier doen?

- Niets. Ik ga een douche nemen. Jij zit daar en drinkt iets. Water.

- Ik drink niet.

- En glas water dan.

- Kan ik in de bar blijven?

- Nee. Je moet nu hier komen.

- Nee...

- Alstublieft?

- Nee, ik wil niet.

- Ik ga niets met je doen, ik beloof het. Nu breng je mij in verlegenheid.

- Ik weet het, maar het spijt me. Ik kan het niet.

- Nee, kom hierbinnen.

- Gisteren was nogal agressief voor mij.

- Ik weet het.

- Ik moet iemand eerst kennen voor ik aangeraakt word.

- Ik zal niets doen, alstublieft.

- Ik wil niet aangeraakt worden.

- Ik zweer dat ik dat niet zal doen. Kom gewoon bij me zitten. Zet me niet voor schut in het hotel, ik kom hier altijd. Ik beloof...

- Ik weet het, maar ik wil niet.

- Alstublieft, ga daar zitten. Alstublieft. Eén minuut, ik vraag het je.

- Nee, ik kan niet.

- Ga naar de badkamer.

- Alstublieft, ik wil niets doen wat ik niet wil.

- Ga naar de bad... Hey, kom hier. Luister naar mij.

- Ik wil naar beneden gaan.

- Ik ga niets doen, je gaat me hierna nooit meer zien. Oké? Dit is het. Maar als je niet, als je me voor schut zet in dit hotel, waar ik verblijf...

- Ik zet je niet voor schut, het is gewoon dat… ik voel me hier niet goed bij.

- Liefje, maak geen ruzie met mij in de gang.

- Het niet niets, het is...

- Alstublieft. Ik ga niets doen, ik zweer het op mijn kinderen. Alstublieft, kom binnen. Ik ben een beroemde vent.

- Ik voel me echt niet op mijn gemak nu.

- Alstublieft, kom binnen, nu! Eén minuut. En als je wil vertrekken wanneer die kerel komt met mijn jas...

- Waarom raakte je gisteren mijn borst aan?

- Oh, alstublieft, sorry, kom gewoon binnen, ik ben dat gewend. Komaan, alstublieft.

- Je bent dat gewend?

- Ja, kom binnen.

- Nee, maar ik ben dat niet gewend.

- Ik zal het niet meer doen. Komaan, zit hier. Zit hier voor een minuutje, alstublieft?

- Nee, ik wil niet.

- Als je dat nu doet, zal je... Ga nu. Dag. Bel me nooit meer. Oké? Sorry. Het was aangenaam... Ik beloof dat ik niets zal doen.

- Ik weet het, maar gisteren was echt te veel voor mij.

- De kerel komt eraan. Ik zal nooit meer iets doen met je. Vijf minuten. Verpest je vriendschap met mij niet voor vijf minuten.

- Ik weet het, maar het is… het is te veel voor mij. Ik kan het niet.

- Alstublieft, je maakt een scène hier, alstublieft.

- Nee, maar ik wil vertrekken.

- Oké, dag. Dank u.

