Flitsmarathon in hele land is begonnen. Bereken hier welke boetes u riskeert bij te snel rijden

Vandaag houdt de politie voor de achtste keer een flitsmarathon in heel het land. Om 6 uur zijn de politiediensten van start gegaan. Ze blijven flitsen tot 6 uur donderdagochtend.

Aan de “24 uur speedmarathon” nemen zowel de federale wegpolitie als 151 lokale politiezones deel.

Zowel op snelwegen, gewest- als gemeentelijke wegen wordt gedurende 24 uur extra gecontroleerd op overdreven snelheid. Met vaste camera’s maar ook met mobiele camera’s en uiteraard met de superflitsers waarover de politie beschikt. Die werken via infrarood, zodat u niet eens merkt dat u geflitst werd.

Boetes

Bij de vorige flitsmarathon, in april van dit jaar, werden 1,3 miljoen voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 33.500 te snel.

Als u tot 10 km per uur te snel rijdt, kunt u een boete krijgen van 53 euro. Binnen de bebouwde kom en in een zone 30 betaalt u bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km per uur. Op andere wegen is dat 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km per uur.

In de praktijk krijgt u wel een marge van 6 à 8 km per uur: binnen de bebouwde kom en in een zone 30 wordt u pas geflitst vanaf 7 km per uur te snel, op andere wegen vanaf 9 km per uur te snel.

Bekijk hier welke boete u precies riskeert: