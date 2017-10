WK-kwalificaties: Chileens drama, Amerikaanse afgang, controversieel Panamees mirakel én ‘Belgische’ owngoal

Brussel - De Verenigde Staten zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het WK voetbal in Rusland volgend jaar. In de kwalificatiegroep voor Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben verloren de Amerikanen hun laatste groepswedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Trinidad en Tobago. Panama en Honduras wisten wel te winnen. Panama verzekerde zich zo van het rechtstreekse WK-ticket. Honduras zal het tegen Australië moeten opnemen in de barrages.

De VS stonden er voor aanvang van de laatste groepswedstrijd het beste voor. Met twaalf punten telden de Amerikanen er twee meer dan Panama en Honduras. Minstens even goed doen als beide landen was dus de boodschap. Trinidad en Tobago bengelde met slechts drie punten onderaan de groep. Maar die klip bleek voor Team USA te zwaar om te nemen.

In en tegen Trinidad en Tobago werd het uiteindelijk 2-1 na een eigen doelpunt van Omar Gonzalez en een kanonschot van Alvin Jones. Die laatste kwam er op aangeven van voormalig Genk- en Westerlo-speler Khaleem Hyland. Amerikaans supertalent Christian Pulisic ‘redde’ de eer voor de VS.

Het is voor het eerst sinds het WK in Mexico van 1986 dat de Amerikanen zich niet weten te plaatsen voor de wereldbeker voetbal.

Panama wist van dit verlies optimaal te profiteren. De Panamezen wisten een vroege achterstand tegen Costa Rica, dat reeds geplaatst was, uit en won met 2-1 dankzij een late goal van Torres. Al was de zege wel controversieel omdat de eerste goal van de Panamezen eigenlijk niet had mogen tellen...

This is hilarious. Panama's first goal didn't even cross the line and was awarded.



As long as it kicked USA out pic.twitter.com/z5Z6H4wJag — Nico Fekir (@NicoSulky) 11 oktober 2017

The Goal That Sent USA Out Of The World Cup & Panama Into Their 1st EVER pic.twitter.com/K6p6fzU1W6 — DMV Soccer (@DMVsoccer96) 11 oktober 2017

Honduras boog op zijn beurt een 0-2 achterstand tegen groepsleider Mexico om tot 3-2. Maar Panama kan een veel beter doelpuntensaldo voorleggen en gaat zo voor het eerst in de geschiedenis naar een eindronde van het wereldkampioenschap voetbal. Bij Mexico scoorde Standard-doelman Guillermo Ochoa een eigen doelpunt. Hij kreeg de bal ongelukkig tegen het hoofd na een schot tegen de lat.

Something went wrong! How hard was the Ochoa's luck against Honduras... I can't help it. It's too funny.#MemoOchoa #MiSelecciónMX pic.twitter.com/UFx51cDIAq — Manuel Calderón (@luism_calderon) 11 oktober 2017

Honduras springt echter nog over de VS naar de barrageplek. Het Centraal-Amerikaanse land zal zich tegen Australië proberen te verzekeren van deelname aan het WK. In Brazilië wisten de Hondurezen drie jaar geleden geen enkel punt te bemachtigen.

Drama voor Chili

Dankzij een 1-3 zege bij Ecuador en vooral een hattrick van Lionel Messi mag Argentinië dan toch rechtstreeks naar het WK volgende zomer. De Albiceleste wippen namelijk van de zesde naar de derde plaats in de Zuid-Amerikaanse eindstand. Ook Brazilië, Uruguay en Colombia zijn zeker van een WK-ticket. De nummer vijf, na vannacht is dat Peru, moet het nog uitvechten met Nieuw-Zeeland.

Peru speelde namelijk 1-1 gelijk tegen Colombia dankzij een laat doelpunt van sterspeler Paolo Guerrero. De voormalige speler van Bayern en Hamburg krulde een vrije trap heerlijk in doel en wiste zo een doelpunt van James Rodriguez uit.

De absolute ster van Peru Paolo Guerrero brengt Peru weer in de race. 1-1 nu met spannende slotfase op komst. pic.twitter.com/Pr2ScwGYAG — Plevla (@Plevla1985) 11 oktober 2017

Ondertussen bezorgde Brazilië Chili een kater door met 3-0 te winnen en de Chilenen naar plek zes te verwijzen. Paulinho en twee keer Gabriel Jesus zorgden ervoor dat Alexis Sanchez en co het WK vanuit hun zetel moeten beleven.

Brazil ensured two-time defending Copa America champions Chile will not be at next summer's World Cup pic.twitter.com/1k1TRJvU11 — Goal UK (@GoalUK) 11 oktober 2017

Uruguay won met 4-2 van Bolivia. Opmerkelijk was dat alle doelpunten van Uruguayaanse makelij waren. Suarez (2), Cavani en Caceres deden de netten trillen van het juiste doel terwijl Silva en Godin in eigen doel scoorden. Pijnlijk, maar uiteindelijk zonder erg.

Look at that own goal from Uruguay pic.twitter.com/4GdMZ6GfP1 — renato (@rehnato) 11 oktober 2017

Paraguay ging voor eigen publiek 0-1 onderuit tegen Venezuela en eindigt pas zevende. De wedstrijd ontaardde in het slot met een rode kaart aan elke kant. Al onthouden we vooral de weergaloze solo van Otero, waarna Herrera het enige doelpunt van de match scoorde.