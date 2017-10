Buitenland looft indrukwekkend parcours Rode Duivels, wil Nederland provincie ruilen voor Kevin De Bruyne?

De grote krantenkoppen werden niet meer bovengehaald met betrekking tot de Rode Duivels. De kwalificatie was immers reeds een feit, de tegenstander heette slechts Cyprus en aan de andere kant van de wereld scoorde ene Leo Messi drie goals. Maar toch ging de slotwedstrijd van de Rode Duivels niet onopgemerkt voorbij.

Vooral in Groot-Brittannië werd de galamatch tegen Cyprus met meer dan gemiddelde aandacht bekeken. Logisch, zes basisspelers van de match tegen Cyprus verdienen hun brood in de Premier League terwijl sterspelers als De Bruyne (Chelsea) en Lukaku (Manchester United) nog op de bank werden gehouden. The Daily Mail heefthet over een comfortabele zege tegen een matig Cyprus. Vooral Eden Hazard ina sensational form kreeg een open doekje van de lokale correspondent. Maar ook het collectief kreeg applaus. Dat België negen van zijn tien kwalificatiematchen had gewonnen, heeft ook aan de andere kant van het Kanaal indruk gemaakt. The Telegraph had dan weer oog voor de broers Hazard die voor het eerst samen aan de aftrap stonden en meteen drie van de vier goals voor hun rekening namen. Ook hier werd de gretigheid van de Rode Duivels benadrukt. “In een wedstrijd zonder belang bewees België waarom het de vijfde plaats in de FIFA-ranking bekleedt. Het leidde tot een overtuigende zege, de negende uit tien wedstrijden.”

The Sun meent dan weer te weten dat Nederland bereid is België een extra provincie te schenken in ruil voor Kevin De Bruyne. Het zou volgens de Engelse tabloid gaan om Nederlands-Limburg. Leuk voorstel want dan hebben we met Tom Dumoulin meteen ook een potentiële Tourwinnaar in de rangen.

“België sluit zijn campagne ongeslagen af”, kopt L’Equipe. De Franse sportrkant heeft het over een vervelende eerste helft omdat een zwak Cyprus een grote score wilde vermijden. Pas na de rust zag de Franse verslaggever een geïnspireerd België dat met tempovoetbal meermaals de Cyprioten uit verband speelde. Ook een paragraaf voor Jan Vertonghen die zich sinds gisteren recordhouder mag noemen inzake het aantal caps. Dat Vertonghen de jongste vijf jaar slechts vier interlands heeft gemist wegens blessure of schorsing, vinden de Fransen best opmerkelijk.

In Nederland ging alle aandacht uiteraard naar de uitschakeling van Oranje. Toch had het Algemeen Dagblad nog een apart artikel voor Jan Vertonghen. “Recordhouder Vertonghen gehuldigd door voorganger Ceulemans” kopte de Nederlandse kwaliteitskrant. Dat Vertonghen een Ajax-verleden heeft, zal hier niet vreemd aan zijn geweest.