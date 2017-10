Pink Floyd brengt een live- en een verzamelalbum opnieuw op vinyl uit

Brussel - De Britse rockband Pink Floyd duikt terug in de archieven en brengt twee albums opnieuw uit, alleen op vinyl. Dit heeft Classic Rock Magazine gemeld.

Het was 1988 toen Pink Floyd letterlijk zijn livealbum “Delicate Sound of Thunder” lanceerde. Een kopie op cassette vloog met de Sojoez TM-7 naar het Sovjet-Russisch ruimtestation Mir, gitarist/zanger David Gilmour en drummer Nick Mason woonden de lancering op Bajkonoer bij. Het werd het eerste in de ruimte afgespeelde rockalbum.

Het reflecteert de “Momentary Lapse of Reason”-tournee waarvan één luik in Werchter startte. Het album met vijftien songs verschijnt op 17 november opnieuw, alleen op vinyl maar in een geremasterde versie van de analoge opnames.

Tegelijkertijd gooit de megagroep het verzamelalbum “A Collection of Great Dance Songs” (1981) geremasterd op vinyl weer op de markt. Voor diehardfans is het een hebbeding, want het bevat onder meer een samenvoeging van de twee “Shine On You Crazy Diamonds”-songs en een heropname van “Money”.