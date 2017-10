Studente (24) vermoord teruggevonden op haar kot, verdachte aangehouden

Louise, een 24-jarige studente die afkomstig is uit Le Mans (Frankrijk), is dood teruggevonden op haar kot in Luik. De vrouw werd vermoord. Een verdachte, haar buurman van 54 jaar, is intussen aangehouden.

Louise studeerde dierengeneeskunde aan de universiteit van Luik, waar ze net aan haar vierde jaar was begonnen. Toen ze maandag niet kwam opdagen in de les, alarmeerde een ongeruste vriendin een goede kennis van de jonge vrouw. Wanneer die even later een kijkje ging nemen op haar kot, trof ze er het lichaam van de Louise aan.

Volgens de eerste vaststellingen van een forensische geneesheer werd de studente in de borst gestoken en gewurgd. De voordeur van het kot van Louise zou niet geforceerd zijn, waardoor het spoor van een gewelddadige overval kan uitgesloten worden.

Een verdachte die werd opgepakt nadat een studente van 24 dood werd aangetroffen op haar kot in Luik, is woensdag aangehouden voor doodslag. Het gaat om een man die in hetzelfde gebouw woont en die bij justitie gekend is voor feiten van aanranding, zegt de eerste substituut van het parket van Luik, Catherine Collignon.

Het slachtoffer is een 24-jarige Française uit Mans die in haar vierde jaar diergeneeskunde zat aan de universiteit van Luik. Het was een een vriendin van het slachtoffer die maandag alarm sloeg omdat ze zich zorgen maakte omdat ze niet was komen opdagen in de les. Ze verwittigde het vriendje van de Franse studente, die samen met zijn moeder naar haar kot trok en maandag rond 18.30 uur de macabere ontdekking deed.

Buurman stond onder elektronisch toezicht

De autopsie dinsdag wees uit dat de studente gewurgd werd en een messteek had gekregen in de borstkas.

Woensdag werd een verdachte ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter belast met het dossier. Die hield de man aan voor doodslag. Het gaat om een buurman van 54. Hij ontkende aanvankelijk de feiten, maar ging door de knieën toen hij geconfronteerd werd met elementen uit het onderzoek. De onderzoekers vonden een kous met bloed in een vuilbak van de verdachte. In zijn appartement werden eveneens sporen van bloed aangetroffen.

De man is geen onbekende voor justitie. Hij werd in 2004 veroordeeld tot drie jaar en in 2006 tot zes jaar voor aanranding. De verdachte werd in 2015 vrijgelaten en stond onder elektronisch toezicht.

Het parket van Luik preciseert dat de studente niet seksueel misbruikt werd. Waarom hij haar heeft vermoord, is voorlopig nog niet duidelijk.