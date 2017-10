Messi heeft alweer een nieuw doel, Argentijns bondscoach lyrisch: “Het voetbal is Lionel een wereldtitel verschuldigd”

De Messi-as heeft het hem weer gelapt. Met drie doelpunten loodste de onnavolgbare Lionel Messi Argentinië haast op zijn eentje naar het wereldkampioenschap in Rusland. En of hij, en met hem de rest van de wereld, blij was!

Ja, de drie goals zorgden ook bij Leo Messi voor opluchting, in die mate dat hij na afloop van de wedstrijd in Quito bereid was de Argentijnse pers te woord te staan, iets wat hij het voorbije jaar niet meer had gedaan. “Na al wat we de voorbije maanden hebben doorstaan, verdiende deze groep het om door te gaan naar Rusland”, verwees Messi naar de moeilijke campagne van de vice-wereldkampioen. “We begonnen niet goed aan de wedstrijd. Het is altijd lastig om hier (Quito, op 2800m hoogte, red) te spelen. Maar we hebben goed op de situatie gereageerd en speelden een prima wedstrijd. We zijn altijd kalm gebleven en hebben ons doel bereikt. Dat is alles wat telt.”

Messi hekelde nog maar eens de Argentijnse pers. “Ondanks drie opeenvolgende finales is er altijd kritiek geweest. Net daarom wilden vooral de spelers die er al langer bij zijn absoluut deze wedstrijd winnen. We zijn lange tijd weggebleven van de pers en dat heeft ons, de spelers, dichter bij elkaar gebracht. Als we hand in hand naar Rusland trekken, zullen de zaken makkelijker gaan. De manier waarop we werden behandeld na de drie verloren finales op het WK en de Copa Americas, was niet fair. Het heeft deze moeilijke kwalificatie mee in de hand gewerkt.”

En nu? Messi: “Hopelijk slagen we er eindelijk opnieuw in de wereldbeker naar Argentinië te brengen.”

Bondscoach looft Leo

Bondscoach Jorge Sampaoli wist met zijn geluk geen blijf. “Gelukkig voor mij heeft de beste voetballer van de wereld een Argentijns paspoort”, vertelde Sampaoli. “We moeten ervoor zorgen dat we niet al te veel van Leo afhankelijk zijn maar vandaag heeft hij alleen het verschil gemaakt.”

Tijdens zijn wedstrijdvoorbereiding had Sampaoli meermaals verwezen naar Messi. “Ik vertelde mijn jongens: Messi is de wereldbeker niet verschuldigd aan Argentinië, maar de voetbalsport is de wereldbeker verschuldigd aan Messi. Wij moeten hem helpen de wereldbeker te winnen.”

Zelfs bankzitter lyrisch

Ook de ploegmaats geraakten maar niet over hun sterspeler uitgepraat. Paolo Dybala, vedette bij Juventus, maar bij de Hemelsblauwen een bankzitter in de schaduw van Messi, hield het nauwelijks droog. “Ik heb het geluk dat ik hem van dichtbij aan het werk kan zien”, twitterde Dybala.

Barcelona-verdediger Javier Mascherano verloor de realiteit evenwel niet uit het oog. Argentinië had zich slechts moeizaam gekwalificeerd en dat vraagt om zelfreflectie. “We moeten al onze wedstrijden analyseren en hieruit de juiste conclusies trekken zodat we in Rusland beter voor de dag komen.”