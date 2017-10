Juan Antonio Pizzi stopt als Chileense bondscoach

Juan Antonio Pizzi legt zijn functie als bondscoach van Chili neer. Hij trekt zijn conclusies uit de gemiste kwalificatie voor het WK in Rusland.

Chili verloor op de slotspeeldag in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone met 3-0 van Brazilië. Daardoor werd het land pas zesde in de eindstand en moet La Roja een kruis maken over het WK van volgende zomer.

De 49-jarige Pizzi liet na afloop van de beslissende nederlaag tegen Brazilië in Sao Paulo weten de “volledige verantwoordelijkheid” voor de gemiste campagne op zich te nemen. “Jammer genoeg wordt een cyclus afgesloten”, verklaarde de voormalige Spaanse international met Argentijnse roots. “We hebben samen momenten van grote vreugde beleefd. Maar dit is de grootste ontgoocheling uit mijn carrière. We zitten nu allemaal in zak en as.”

Pizzi werd bondscoach van Chili in januari 2016. Enkele maanden later leidde hij het land naar de zege in de Copa America.