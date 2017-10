Zwitserland start rechtszaak tegen ‘Belgische’ ticketdoorverkoopsite Viagogo

Brussel -

In Zwitserland start de overheid een rechtszaak tegen Viagogo, een ticketdoorverkoopsite die ook in België actief is. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), die de honderden klachten die hij over Viagogo ontving aankaartte bij zijn Zwitserse collega, hoopt dat het tot een veroordeling komt. Dat zei hij woensdag in De Inspecteur op Radio 2.