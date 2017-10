Grote schoonmaak op til in vastgoedimperium NMBS

Brussel - De federale regering heeft consultant PwC gevraagd om een inventaris op te maken van het vastgoed van spoorwegmaatschappij NMBS. Tegen eind dit jaar moeten er voorstellen op tafel liggen om een deel van de portefeuille te gelde te maken. De opbrengst zou dienen om de NMBS-schuld af te bouwen, zo schrijven De Tijd en L’Echo woensdag.

Het spoorwegpatrimonium werd onlangs volledig ondergebracht bij de NMBS, schrijft L’Echo. Dat maakt van de spoorwegmaatschappij de grootste publieke vastgoedeigenaar van het land, met 1.774 gebouwen en 14.530 terreinen. Sectorkenners schatten dat de vastgoedportefeuille tot 20 miljard euro waard kan zijn.

Omdat het aantal spoorwerknemers daalt en er meer telewerk is, kan de NMBS wel wat gebouwen en terreinen missen. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) denkt in de eerste plaats aan publieke kopers, zoals gemeenten. “Als zij passen, kunnen we ons tot de privésector richten”, zegt hij.

Tot 2020 zou de NMBS zich concentreren op gebouwen en terreinen die zonder al te veel inspanningen kunnen worden verkocht. De percelen die moeilijk te valoriseren zijn, vormen geen prioriteit. De kranten wijzen er ook op dat heel wat terreinen vervuild zijn en eerst moeten worden gesaneerd.

“De doelstelling van minister Bellot is een moderne NMBS die reizigers van A naar B vervoert op een veilige en stipte manier, dat is de kerntaak van de spoorwegen”, zegt zijn woordvoerder woensdag aan Belga. “Als zou blijken dat bepaalde gebouwen of terreinen geen nut hebben voor die doelstelling, dan is een verkoop tegen marktprijs een optie om dan opnieuw te investeren in die kerntaak.”

De netto financiële schuld van de NMBS bedroeg eind vorig jaar 2,98 miljard euro.