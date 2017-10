Argentijnse pers schrijft Messi de hemel in en vraagt om vergeving

Vergeven en vergeten! De historische avond in Quito heeft ook de Argentijnse pers helemaal verzoend met de nationale ploeg. Met dank aan Leo Messi, de voetballer die goddelijke allures worden toegedicht.

‘Gracias Messi, perdón Messi’, u hoeft geen Spaans te spreken om de inhoud te begrijpen. De kop van La Voz, een krant uit Cordoba, liet geen ruimte voor interpretatie. De warmste koele kikker, zo werd Leo Messi omschreven, heeft er op zijn eentje voor gezorgd dat gans Argentinië zich opnieuw heeft verzoend met haar nationale ploeg. Tegelijk hopen ze in Rusland de beste Messi te zien. De beste Messi is niet de meest technische speler van de wereld maar wel de meest strijdvaardige, de meest passionele speler ter wereld, haalde La Voz de loftrompet boven.

‘Op de hoogte van God’ voegde sportkrant Olé daar zonder verpinken aan toe. Messi was de Almachtige die ons vanop 3000 meter hoogte naar Rusland bracht. Neen, er werd in de Argentijnse pers niet met de handrem op geschreven. En ook de sociale media bleven uiteraard niet achter. Ook hier weer hetzelfde verhaal. Messi werd om vergiffenis gevraagd en kreeg meteen een goddelijke status aangemeten. Leo was eens te meer Inmessionante!