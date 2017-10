Pasgeboren Zweeds prinsje voor het eerst aan de wereld voorgesteld

De eerste officiële babyfoto's van prins Gabriel van Zweden werden zopas op het grote publiek losgelaten. Het jongetje werd al op 31 augustus geboren, maar nu krijgt iedereen hem dus voor het eerst ook echt te zien.

Sinds een maand heeft het Zweedse koningshuis er een telg bij. Op 31 augustus werd - voluit - prins Gabriel Carl Walther geboren, de zoon van prins Carl Philip (38) en prinses Sofia (32). Het koppel had in april van vorig jaar met Alexander al een zoontje gekregen en die is dus meteen grote broer geworden.

Eerder al was een foto verschenen van de kleine Gabriel in zijn Maxi-Cosi, maar van het kleine prinsje viel toen nog niet meer dan een wangetje te zien. Het is pas dankzij de nieuwe officiële foto's dat iedereen echt een beeld krijgt van het jongetje.