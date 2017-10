Zo kan je compensatie krijgen als jouw trein door de staking (veel) vertraging had of niet reed

Brussel - Reizigers die dinsdag door de staking de trein niet konden nemen of een vertraging opliepen van 60 minuten of meer, kunnen een terugbetaling krijgen van de NMBS. De spoorwegmaatschappij past haar compensatiesysteem toe zoals op een “gewone” dag.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de compensatie in het geval van een spoorstaking. Zo komen reizigers die hun ticket kochten na de aankondiging van de staking, normaal gezien niet in aanmerking. Maar omdat het deze keer om een gedeeltelijke staking gaat, hebben reizigers er sowieso wel recht op, ook als ze dinsdag op de stakingsdag nog hun ticket kochten. Ook abonnees komen in aanmerking.

De vertraging moet bij aankomst wel minstens 60 minuten bedragen om een terugbetaling van 100 procent te kunnen krijgen. Ook voor vertragingen van minstens 15 of 30 minuten is een compensatie mogelijk, maar dan moet die vertraging herhaaldelijk voorkomen. De details en specifieke voorwaarden daarbij staan op de website van de NMBS (www.nmbs.be). Daar kan de reiziger de compensatie meteen ook aanvragen. Dat moet gebeuren binnen een maand na de vertraging.

Het treinverkeer is momenteel nog steeds verstoord, maar op veel lijnen zijn er regelmatig treinen.