Na zijn diagnose besmette hij opzettelijk andere mannen met hiv, daarna lachte hij hen uit. “Ik heb het condoom gescheurd. Ik heb je te pakken!”

De 26-jarige Daryll Rowe besmette minstens vier mannen opzettelijk met HIV nadat hij te horen gekregen had dat hijzelf seropositief is, en probeerde het bij nog eens zes anderen, zo klonk het in de rechtbank. Een van zijn slachtoffers lachte hij na een date botweg uit: “Ik heb het condoom gescheurd. Ik heb je te pakken!”

De van oorsprong Schotse kapper woonde in Brighton toen de feiten plaatsvonden. Een eerste slachtoffer vertelde in de rechtbank hoe geschokt hij was toen hij na een date met Rowe via een telefoontje van hem te horen kreeg dat die het condoom gesaboteerd had. De man had erop gestaan veilig te vrijen en wist niet dat er iets was misgegaan.

Enkele weken later testte de man positief voor hiv nadat hij merkte dat zijn klieren opgezet waren en hij erg vermoeid was. Rowe besmette minstens vier mannen op dezelfde manier en zou het bij zes anderen geprobeerd hebben.

Foto: ISOPIX

Een tweede slachtoffer vertelde in de rechtbank dat Rowe hem gezegd had dat hij liefst onbeschermde seks had. “Nee, dat doe ik niet”, had het slachtoffer geantwoord, waarop Rowe stuurde: “Oh kom op. Ik ben oké, je weet dat je het wil.” Toen de man alsnog weigerde gaf Rowe toe een condoom te gebruiken, maar na hun afspraakje begon hij gemene berichten te sturen naar de man.

“Ik wilde niet meer met hem omgaan omdat hij heel agressief was”, getuigde die in de rechtbank. “Hij was erg grof.” Later begon ook hij telefoontjes te krijgen van Rowe die hem uitlachte en vertelde: “Ik heb het condoom gescheurd. Ik heb je te pakken.”

Nog een ander slachtoffer kreeg een sms van Rowe met de boodschap: “Misschien heb je koorts want ik kwam in je en ik heb hiv. Oeps!”

Hoewel de dokters vonden dat hij initieel goed omging met zijn diagnose, werden ze wel bezorgd toen Rowe vaccinaties weigerde voor ziektes waar mensen met HIV kwetsbaarder voor zijn. Toen hij ook de specifieke medicatie weigerde die HIV moet bestrijden en hem minder besmettelijk moest maken, werd die bezorgdheid alleen maar groter.

De vier mannen die Rowe besmet zou hebben, zijn alle vier besmet met een vorm van het virus dat erg gelijkaardig is aan dat waar Rowe mee besmet raakte. Het maakt het hoogst waarschijnlijk dat hij inderdaad degene was die hen de ziekte bezorgde. Een uitspraak wordt over zes weken verwacht.