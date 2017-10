Balens burgemeester over sluiting Olmense Zoo: “Dit is onbegrijpelijk”

Balen - Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat de Olmense Zoo onmiddellijk sluiten. Balens burgemeester Johan Leysen hoort het in Keulen donderen. “We hebben nooit signalen gekregen.”

De burgemeester van Balen schrikt van de plotse beslissing. “Dit is onbegrijpelijk. Ik zit hier met opgetrokken wenkbrauwen”, reageert Johan Leysen (CD&V). Hij ontving woensdagochtend een brief van het kabinet Weyts. Op het papier twee zinnetjes: dat de Olmense Zoo met onmiddellijke ingang gesloten wordt, en dat de politie moet toezien dat dit alles correct verloopt.

Johan Leysen. Foto: rr

“Dit is verbazingwekkend. Als wij hierin een rol moeten spelen, had ik graag vernomen hoe en waarom”, geeft hij aan. “Wij hielden natuurlijk altijd wel al de veiligheid van de bezoekers in de gaten, en op dat vlak waren er geen problemen, maar rond het dierenwelzijn hebben we enkel in 2015 een kopie van een brief aan de dierenarts ontvangen. Over het vervolgtraject heb ik niets meer vernomen. Ik ben geen specialist, maar ben deze week nog door het park gelopen en heb daar geen problemen gezien die van die orde zijn dat een onmiddellijke sluiting nodig zou zijn.”

Positieve evolutie

“Ook van de bezoekers hebben we geen signalen gekregen. Er zijn uiteraard verschillende punten die kunnen verbeteren, maar dat dieren onheus of dieronvriendelijk behandeld worden, dat hebben we nooit opgevangen. Ik heb de zoo de laatste twintig jaar een positieve evolutie zien maken. De familie Verheyen (de uitbaters, red.) deed dat met heel veel begeestering.”

De directie van de dierentuin zelf was woensdagochtend niet meteen bereikbaar voor commentaar.