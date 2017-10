Zo zien de vier divisies van de nieuwe Nations League eruit: Rode Duivels kunnen enkel toplanden treffen

De kwalificatiecampagne voor het WK 2018 zit er nog maar net op in Europa, maar de UEFA kijkt al vooruit naar die voor het EK 2020. Het presenteerde woensdag de vier divisies van de Nations League, die vanaf september 2018 start.

Om uw geheugen een beetje op te frissen misschien eerst uitleggen wat die Nations League nu weer precies is.

Wat is het?

Een nieuw Europees landentornooi dat plaatsvindt tussen elk WK en EK. Het vervangt grotendeels de oefeninterlands.

Hoe werkt het?

De 55 landen worden onderverdeeld in vier divisies. De eindwinnaar komt sowieso uit de eerste divisie, die de twaalf beste landen bevat – die worden onderverdeeld in vier groepen van drie. De vier groepswinnaars strijden in een final four (met eerst halve finales) voor de eindzege. Na elke editie degraderen er uit de eerste drie divisies telkens vier landen, er komen dan vier gepromoveerde landen in de plaats.

Wanneer wordt er gespeeld?

De groepsfase van de eerste editie vindt plaats van september 2018 tot november 2018. Dat betekent dat de kwalificaties voor het EK 2020 pas later kunnen plaatsvinden, van maart 2019 tot november 2019. Tussendoor wordt de final four van de Nations League wel nog afgewerkt, in juni 2019.

Foto: UEFA.com

Wat staat er op het spel?

Om te beginnen de eer. Maar via de Nations League plaatsen vier landen (één per divisie) zich ook voor het EK. De vier groepswinnaars in elke divisie spelen in maart 2020 een aparte play-off, met als inzet dat EK-ticket. Dat betekent dat er ook uit de laagste divisie een land naar het EK gaat – genre Luxemburg of de Faeröer, zelfs San Marino maakt nu veel meer kans. Als een groepswinnaar al (via de kwalificaties) zeker is van het EK, wordt die in de play-off vervangen door de beste niet-groepswinnaar. Richting WK 2022 wordt het format nog aangepast omdat de WK-kwalificaties anders in elkaar steken.

De groepen

De Rode Duivels zitten zoals verwacht in A-divisie . Ze treffen er de volgende toplanden: Duitsland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië, Polen, IJsland, Kroatië én Nederland. Op 24 januari 2018 worden de groepen van drie getrokken in Lausanne. De eerste speeldag vindt plaats van 6 tot 8 september 2018, na het WK dus.

Oranje schaarde zich als twaalfde en laatste land bij de topklasse dankzij de 2-0 winst tegen Zweden in hun laatste WK-kwalificatiematch. Daardoor moet Wales vrede nemen met een plaats in de B-divisie.

B-divisie bestaat uit: Oostenrijk, Wales, Rusland, Slovakije, Zweden, Oekraïne, Ierland, Bosnië-Herzegovina, Noord-Ierland, Denemarken, Tsjechië, Turkije.

C-divisie bestaat uit: Hongarije, Roemenië, Schotland, Slovenië, Griekenland, Servië, Albanië, Noorwegen, Montenegro, Israël, Bulgarije, Finland, Cyprus, Estland, Litouwen.

D-divisie bestaat uit: Azerbeidzjan, Macedonië, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Letland, de Faeröer, Luxemburg, Kazachstan, Moldavië, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.