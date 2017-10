Deze vrouw deelt wat niemand je vertelt over afvallen

De Australische Lyndi Cohen (27) heeft er vier jaar over gedaan om twintig kilogram te verliezen. Haar afslankingsproces was allesbehalve makkelijk en intussen heeft ze dingen ondervonden die ze aan het begin van haar uitdaging helemaal niet wist. Ze legt haar parcours uit in een interview met tijdschrift Body+Soul.

Lyndi Cohen is vandaag een succesvolle nutritioniste in Sydney, maar nog niet zo lang geleden woog ze twintig kilogram meer en probeerde ze evenveel diëten uit om te vermageren. Dat verliep niet vlot omdat ze het te snel wilde, nu weet ze echter dat dat niet lukt. Het duurde jaren voordat de vrouw haar vicieuze cirkel van slechte gewoontes - denk aan overdrijven met brood, Nutella en ontbijtgranen - kon doorbreken.

Hongergevoel

“Meestal kreeg ik thuis vreetbuien voor de tv. Ik had weinig controle over wat ik in mijn mond stak. Als ik uit ging eten met vrienden, weigerde ik een dessert maar was ik niet tevreden. Thuis peuzelde ik dan alle dingen op waartegen ik ‘neen’ zei in gezelschap. Ik was geïsoleerd en wist niet hoe ik mezelf kon helpen”, klinkt het. Op een dag kreeg ze een idee. “Wat zou er gebeuren als ik gewoon stopte met de zes dieetmaaltijden per dag en de vreetbuien en gewoon begon te luisteren naar mijn hongergevoel?”, vroeg ze zichzelf af. Ze probeerde het en begon te vermageren. Het verloren gewicht kwam er zelfs niet meer bij.

Andere levensstijl

Dan begon het te dagen dat gewicht verliezen een verandering van je levensstijl inhoudt en een zeer traag proces is. “Doe de periode die je denkt nodig te hebben om gewicht te verliezen maal tien en voorzie wat marge”, klinkt het. “Wees geduldig en focus je op je gezondheid, niet op het cijfer op de weegschaal.” Lyndi leerde om volle graanproducten te appreciëren en at gezonde vetten en koolhydraten, in balans met eiwitten, fruit en groenten. De vrouw ontvolgde ook modellen op Instagram, omdat hun slanke lichamen haar ontmoedigden. “Het is moeilijk om te beseffen dat die foto’s geen weergave zijn van de realiteit. We leven in een maatschappij waarin het normaal is om onszelf in vraag te stellen, maar het is belangrijk om in te zien dat het oké is om imperfect te zijn.”

Dezelfde onzekerheden

Tijdens haar afslankingsproces kwam Lyndi tot de vaststelling dat je van vermageren niet automatisch gelukkiger wordt met je lijf, iets wat niemand je op voorhand zegt. “Vermageren betekent niet dat je je onzekerheden of cellulitis kwijtspeelt. Voor je aan jezelf begint te werken, doe je er goed aan om je lichaam te accepteren met alle minpuntjes die er volgens jou bijhoren. Op het einde van de rit blijf je dezelfde persoon met dezelfde problemen. Je gewicht bepaalt echt niet wie je bent”, klinkt het.