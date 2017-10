Brussels Airport gezakt op ranglijst EU-luchthavens door aanslagen maart 2016

Brussel - In de Europese Unie hebben in 2016 bijna een miljard mensen met het vliegtuig gereisd. Brussels Airport zakte in de lijst van grootste luchthavens van plaats 14 naar 20, een gevolg van de aanslagen van 22 maart. Dat blijkt woensdag uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Brussels Airport kreeg vorig jaar 21,8 miljoen passagiers over de vloer, 6,4 procent minder dan in 2015. De daling had alles te maken met de gevolgen van de aanslagen van 22 maart op de luchthaven in Zaventem.

Foto: AP

Omdat alle andere luchthavens in de top 30 (op die van Frankfurt na) wel meer reizigers ontvingen, zakt Brussels Airport in de ranglijst van Eurostat. In de rangschikking op basis van de passagierscijfers 2015 stond onze nationale luchthaven nog 14de, nu staat hij 20ste. Onder meer luchthavens in Manchester, Stockholm, Wenen en Lissabon staken die van Zaventem voorbij.

Londen Heathrow bleef in 2016 de grootste luchthaven (met 75,7 miljoen passagiers), voor Parijs Charles de Gaulle (65,8 miljoen) en Amsterdam Schiphol (63,6 miljoen).

In de hele Europese Unie werden vorig jaar 972,7 miljoen vliegtuigreizigers geteld, 5,9 procent meer dan in 2015. Bijna de helft (47 procent) van de mensen reisde tussen twee EU-landen, 35,6 procent reisde intercontinentaal en 17,3 reisde binnenlands.

Eerder dit jaar plaatste de Europese luchthavenvereniging ACI Europe ook al Brussels Airport enkele plaatsen lager op haar lijst van grootste Europese luchthavens. Op die lijst, die meer luchthavens omvat dan de EU-rangschikking van Eurostat, staat de luchthaven van Zaventem op basis van de cijfers van 2016 op de 26ste plek. ACI Europe plaatste de luchthaven van Charleroi op de 63ste plaats, Oostende op plaats 179 en Luik op 184.

De Belgische luchthavens samen vervoerden vorig jaar 30,1 miljoen passagiers, 2,7 procent minder dan in 2015.