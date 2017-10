Spaanse premier eist duidelijkheid van Catalanen: is onafhankelijkheid uitgeroepen of niet?

De Spaanse regering gaat officieel vragen aan de Catalaanse overheid of ze nu werkelijk de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen of niet. Dat is een eerste stap in de procedure om artikel 155 te gebruiken.

De Spaanse regering kwam woensdagmorgen in bijzondere zitting bijeen over de opties die het heeft als antwoord op de situatie in Catalonië daags na een zitting van het Catalaanse parlement waarin de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont de onafhankelijkheid van de regio heeft uitgeroepen maar de inwerkingstelling daarvan heeft opgeschort.

De Spaanse regering gaat officieel vragen aan de Generalitat of ze nu werkelijk de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen of niet. 'Dat is belangrijk om te weten wat we moeten doen met artikel 155. Met de beslissing die we nu nemen willen we zekerheid geven aan de Spanjaarden en Catalanen', aldus Rajoy.

De vraag om uitleg is een eerste stap in de procedure om artikel 155 te gebruiken.

Ante la confusión generada en Cataluña, el #CMin ha aprobado requerir a la Generalitat a que aclare si ha declarado la independencia pic.twitter.com/Ls1Wa3LUs9 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 11, 2017

Dialoog met Madrid

Puigdemont hield dinsdag een toespraak voor het Catalaanse parlement. Daarin zei hij dat hij de wil van het Catalaanse volk om een onafhankelijke staat te worden, wil nakomen, maar dat hij de onafhankelijkheid van de regio nog niet zou uitgeroepen. Puigdemont stelde voor om de uitvoering van de afscheuring van Spanje nog even uit te stellen zodat er tijd zou zijn om een dialoog op te starten.

Na afloop van zijn toespraak ondertekende Puigdemont wel de onafhankelijkheidsverklaring. Volgens de woordvoerder van de Catalaanse regering was dat 'een symbolische daad waarmee wij ons engagement om de onafhankelijkheid uit te roepen hebben getekend'.

De Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring is ongrondwettelijk. De Grondwet zegt dat Spanje een ondeelbare eenheid is. Vraag is of Rajoy vanuit het wettelijk standpunt vertrekt of bereid is om te praten met de opstandige Catalanen.