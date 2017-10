Het WK 2018 krijgt stilaan vorm: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels

Nu 23 van de 32 landen bekend zijn voor het WK 2018 in Rusland, wordt ook stilaan duidelijk wie de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels zijn. De FIFA zal voor de definitieve WK-loting op 1 december namelijk gebruikmaken van de FIFA-ranking van oktober. De Rode Duivels zijn zeker dat ze voor die loting in pot 1 zitten en toplanden als Duitsland, Brazilië en Argentinië vermijden.

LEES OOK: Deze landen gaan naar het WK (en dit staat er nog op het spel)

Vooraleer de definitieve WK-loting zal plaatsvinden op 1 december, moeten er zich nog negen landen weten te plaatsen voor het WK. Maar ongeacht het resultaat van die barrages krijgen de vier potten stilaan vorm. Dat komt omdat de FIFA de landenranking van volgende week zal gebruiken voor de WK-loting.

Het kan voorvallen dat twee Europese landen in dezelfde groep geloot worden. Dat geldt enkel voor de Europese landen, wat betekent dat de Rode Duivels in dezelfde groep als bijvoorbeeld Spanje kunnen terechtkomen. Twee landen van een andere confederatie (Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, ...) in dezelfde groep, kan niet. Dat deel van de loting zal geleid worden.

Pot 1 volledig bekend

Pot 1 ligt al helemaal vast en bestaat uit gastland Rusland, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Polen en Frankrijk. Tegen deze zeven landen kan België dus niet uitkomen. Zwitserland is de pineut, het land komt op de nieuwe FIFA-ranking terecht op een achtste plaats en zit dus in Pot 2 als het zich weet te plaatsen voor het WK.

De Rode Duivels ontlopen Lionel Messi en Argentinië in de groepsfase. Foto: Photo News

Door het slechte WK en EK zit Spanje niet in Pot 1, het is het hoogst gerangschikte land in Pot 2. Lees: Spanje is een mogelijke tegenstander van de Rode Duivels. Zitten verder zeker in Pot 2: Mexico, Engeland, Uruguay en Colombia. Vijf van de acht landen in Pot 2 zijn dus al bekend, daar komen nog drie landen bij. Op basis van de FIFA-ranking zouden dat Peru, Zwitserland en Italië zijn, al moeten die drie landen zich nog weten te plaatsen via barrages.

Spanje zit sowieso in Pot 2 en is één van de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels. Foto: AFP

Pot 3 en 4 nog onduidelijk

In Pot 3 is de situatie minder duidelijk door de komende barrages, drie landen zijn zeker om de WK-loting minstens in Pot 3 aan te vatten: Costa Rica, IJsland, Egypte en Iran. Enkel als enkele hoger gerangschikte landen zich niet plaatsen via de barrages, kunnen die drie landen nog in Pot 3 terechtkomen. Kroatië, Denemarken, Tunesië en Senegal zitten in theorie ook in de derde pot, maar die landen moeten zich nog plaatsen via de laatste voorrondes.

De Rode Duivels kunnen zomaar ook tegen IJsland uitkomen. Foto: AFP

De landen die het laagst gerangschikt staan op de FIFA-ranking, komen terecht in Pot 4. Dat zijn op dit moment: Servië, Nigeria, Japan, Panama, Zuid-Korea en Saoedi-Arabië. Pot 4 kan nog aangevuld worden met Australië en Marokko, maar die laatste twee landen hebben zich nog niet geplaatst voor het WK.

De Nigerianen komen terecht in Pot 4 (of Pot 3). Foto: AFP

OVERZICHT (ploegen met een sterretje kunnen ook nog stijgen, van Pot 3 naar Pot 2 of van Pot 4 naar Pot 3):

Pot 1: Rusland, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Polen, Frankrijk

Pot 2: Spanje, Engeland, Colombia, Mexico, Uruguay (+3 landen)

Pot 3: IJsland*, Costa Rica*, Iran, Egypte (+4 landen)

Pot 4: Servië*, Nigeria*, Japan*, Panama, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië (+2 landen)

Deze landen strijden nog om de laatste 9 WK-tickets (met de potten waar het land in belandt als het zich weet te kwalificeren):

Pot 2: Peru, Zwitserland, Italië

Pot 2 of 3: Kroatië, Denemarken, Noord-Ierland

Pot 3: Zweden, Ierland, Tunesië, Senegal, DR Congo

Pot 3 of 4: Australië

Pot 4: Griekenland, Marokko, Burkina Faso, Ivoorkust, Kaapverdië, Honduras, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland