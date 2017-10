De hattrick tegen Ecuador: waar past deze sublieme prestatie in het rijtje van grootste momenten van Messi?

Het was al Lionel Messi dat de klok sloeg dinsdagnacht. De Argentijn loodste zijn land met een hattrick voorbij Ecuador en naar het WK van volgende zomer in Rusland. Maar is zijn prestatie een plek waard in zijn top vijf met grootste momenten?

Argentinië had zijn WK-kwalificatie dus volledig te danken aan hun superster van FC Barcelona. Eerst scoren op aangeven van Angel Di Maria, dan een streep binnenknallen na een balverovering op de rand van de zestien en tot slot de bal heerlijk binnenkrullen na een solo. Een, twee, drie: hattrick voor Messi en Argentinië naar het WK.

Maar is zijn prestatie top vijf waardig? Oordeel vooral zelf na het lezen over Messi’s allergrootste momenten als voetballer.

“Messidona”

Messi is al honderden keren vergeleken met zijn legendarische landgenoot Diego Maradona. Geen wonder als je de stijl en dribbeltalenten van beide spelers bekijkt, maar ook gezien Messi’s wonderdoelpunt in 2007 in de Spaanse beker tegen Getafe. Het doelpunt kreeg de naam “Messidona” vanwege de onwaarschijnlijke solo die Messi uit zijn voeten schudde, zoals Maradona op het WK 1986 tegen Engeland.

Messi contre Getafe...pic.twitter.com/RbROL4LgEb — France FCB (@1899FranceFCB) 16 september 2017

Kopbal in de Champions League-finale

In 2009 speelde Barcelona voor het eerst in drie jaar de finale van de Champions League, de eerste keer met Messi in de kern. Opnieuw was een Engelse club de tegenstander (in 2006 was het Arsenal): titelverdediger Manchester United. De Blaugrana trokken uiteindelijk met 2-0 aan het langste eind, mede dankzij een doelpunt van Messi. De kleine Argentijn verschalkte in de 70e minuut United-doelman Edwin van der Sar met een acrobatische kopbal…

?? #ONTHISDAY in 2009 Messi scored a great header in the UCL final in Rome to secure a 2-0 win over @ManUtd



?? https://t.co/rhgXcxEg16 pic.twitter.com/S7mrTqouHu — MESSISTATS (@MessiStats_) 27 mei 2017

Vier goals tegen Arsenal

Messi scoorde ooit liefst vijf doelpunten in één Champions League-wedstrijd (tegen Bayer Leverkusen), maar misschien wel zijn beste Europese wedstrijd ooit speelde hij tegen Arsenal in 2010. De Gunners waren op voorsprong gekomen via Nicklas Bendter, maar Messi zorgde met een hattrick in amper 21 minuten voor een 3-1 ruststand. In het slot scoorde de Argentijn nog een vierde keer.

91 doelpunten in wonderjaar

Individueel gezien is het beste jaar uit de carrière van Messi ongetwijfeld dat van 2012. De Argentijn scoorde namelijk liefst 91 doelpunten op amper twaalf maanden tijd en verbrak daarmee het record van legende Gerd Müller uit 1972. De Duitser scoorde toen 85 keer. Messi deed dus zes keer beter, goed voor een record (dat sindsdien werd geëvenaard door Cristiano Ronaldo). Messi won dan ook voor de derde keer op rij de Gouden Bal.

Iconisch moment in Clasico

Het seizoen 2016-2017 was het bewijs dat Messi verre van op de terugweg is. Hij scoorde liefst 54 doelpunten in 52 wedstrijden voor Barcelona, ook al won Real Madrid de titel. Barça won echter de onderlinge strijd op het veld van de grote rivaal uit de Spaanse hoofdstad. Dankzij een doelpunt van Messi in de 92e minuut. Een iconisch El Clasico-moment, dat nog iconische werd toen hij zijn shirt uitdeed en toonde aan de Real-supporters.