Dit wordt de nieuwe trendkleur in je interieur

Move over ‘millennial pink’, een trendy kleurenmix van zalm- en poederroze, want daar is de nieuwste hippe tint. ‘Teal’, een groenblauwe schakering die in augustus al werd getipt door kleureninstituut Pantone, krijgt momenteel de hoofdrol op interieurfoto’s op sociale media.

De naam van de kleur komt uit het dierenrijk en is meer bepaald ontleend van de wintertaling, een klein eendenras. De dieren, die voorkomen in Europa en Azië, hebben een kenmerkende groenblauwe streep rond hun ogen die tot veel wooninspiratie leidt.

Zelf op zoek naar manieren om teal in je interieur te verwerken, dan kun je veel kanten uit. Ga voor een accentmuur in de tint en dito sofa voor een luxueus eindresultaat. Pluspunten voor extra elementen uit de natuur - denk aan veren, mos, takjes - in je rariteitenkabinet.

Foto: Insatgram

Foto: Instagram

Lijkt zo’n make-over iets te intens, dan kun je ook met accenten werken. Geef je keuken- of badkamerkastje een teal touch of zet in op accessoires zoals een plaid, stoel of kadertje als hippe eyecatcher die je makkelijk weer vervangt als de volgende trendkleur de picture perfect interieurs van het internet verovert.