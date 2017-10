Bejaard koppel dat fraudeerde met Chinese kunst, legervoertuigen en vakantiepark opgepakt

Het Nederlandse Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de Nederlandse politie hebben dinsdag in het Limburgse Gennep een bejaard koppel opgepakt dat verdacht wordt van miljoenenfraude. De twee hebben bovendien nog heel wat meer op hun kerfstok staan.

De 81-jarige Hermanus van O. en zijn 61-jarige echtgenote Lee Chun F. werden aangehouden na een grondig onderzoek van het parket. Ze zouden zich hebben ingelaten met belastingfraude, witwassen, valsheid in geschriften en illegaal bankieren. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee vermoedelijk voor minstens 41 miljoen euro gefraudeerd. Het koppel dreef een lucratieve handel in onder andere Chinese kunst, auto’s en onderdelen van legervoertuigen. Dat werd allemaal in beslag genomen door de FIOD. Ook op een Frans vakantiepark, een Nederlandse bedrijfshal en een jachthaven werd beslag gelegd.

Hermanus van O. en Lee Chun F. hadden ook bankrekeningen in Duitsland, Frankrijk en Hongkong. Ook op die rekeningen werden beslag gelegd. Daarnaast hadden de twee ook een rekening in Panama. De namen van het koppel komen ook voor in de ophefmakende Panamapapers.

De namen van de twee staan nergens officieel geregistreerd.