Genoa verlengt contract van speler die werd geschorst voor matchfixing

De Italiaanse eersteklasser Genoa behoudt het vertrouwen in centrale verdediger Armando Izzo. De 25-jarige Italiaan werd veroordeeld in een schandaal rond matchfixing maar zag zijn contract bij de Serie A-club woensdag niettemin verlengd tot 2022.

Izzo kreeg in april achttien maanden schorsing en 50.000 euro boete nadat zijn naam viel in een onderzoek naar wedstrijdvervalsing. Toen hij in het voorjaar van 2014 voor tweedeklasser Avellino voetbalde, zou Izzo op vraag van de Napolitaanse maffia, de Camorra, deel hebben genomen aan het manipuleren van twee competitieduels. Het bedrog kwam in mei 2016 aan het licht.

In beroep werd de straf van Izzo teruggebracht tot zes maanden schorsing en 30.000 euro boete. Zondag kan de verdediger in principe zijn comeback vieren in het competitieduel van speeldag acht op het veld van Cagliari.

“Ik ben vereerd te kunnen aankondigen dat ik deel blijf uitmaken van de familie van Genoa”, zegt Izzo, die sinds de zomer van 2014 voor de club uitkomt.