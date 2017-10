Meisje (7) sterft aan boord tijdens vlucht naar München

Een zevenjarig meisje is dinsdagvoormiddag gestorven tijdens een vlucht van Dubai naar München overleden. Het vliegtuig, een Airbus 380 van Emirates, hing nog maar drie kwartier in de lucht, toen de jonge passagier plots onwel werd.

“Het meisje is eerst flauwgevallen. Ze had hoge koorts”, zeggen Ralf Weber en Teresa Leichte aan de Duitse nieuwswebsite Bild. Zij zaten drie rijen achter de familie, die afkomstig was uit Taiwan. Een andere passagier schreef dan weer in een WhatsApp-berichtje naar een kennis dat “er een kindje in leven werd gehouden.” Terwijl het de A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, koers zette richting Koeweit voor een noodlanding, bekommerden zowel het boordpersoneel als een aanwezige arts zich over het bewusteloze kind.

Eenmaal geland, mochten de passagiers het toestel niet verlaten. Een spoedarts kwam ter plaatse, maar het meisje bleek toen al overleden.”Het overleden kind is door de hulpdiensten afgevoerd. Ook de aanwezige moeder, grootmoeder, broer en zus hebben het toestel verlaten”, aldus nog Teresa Leichte.

Anderhalf uur later kon het vliegtuig opnieuw naar München vertrekken. Een woordvoerder van Emirates bevestigde aan Bild dat het vliegtuig een noodstop moest maken “omwille van ene medisch noodgeval van een passagier. Helaas heeft moest een spoedarts eenmaal ter plaatse het overlijden van het meisje vaststellen”.