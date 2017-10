Vlak voor zijn eerste werkdag stuurde hij een sms naar zijn baas om te zeggen dat hij niet kon komen. Dit is zijn opvallende reden

Het was de bedoeling dat student Ross woensdag zijn allereerste shift zou werken in een bar in Newcastle. Maar de avond voordien had hij beslist om toch nog een stapje in de wereld te zetten. Toen hij in de vroege uurtjes thuiskwam, stuurde hij naar zijn baas dat hij er niet zou geraken. En dat voor een wel heel opvallende reden.

Na zijn avondje stappen had Ross twee meisjes meegenomen naar zijn studio voor een trio. Een kans die hij absoluut niet aan zich wou laten voorbijgaan. Daarom stuurde hij een sms’je naar zijn baas.

“Ik heb twee meisjes meegenomen en ga er onmogelijk om 10 uur geraken voor de opleiding”, schreef hij. “Je ziet er zelf uit alsof je nogal vaak scoort dus ik hoop dat je me begrijpt. Zo niet, wil ik je toch bedanken voor de kans. But a man’s gotta do what a man’s gotta do.”

De baas in kwestie kon het avontuurtje van zijn toekomstige werkkracht iets minder appreciëren. Toch zag hij er ook een beetje de humor van in. Hij postte het voorval op de Facebookpagina van zijn zaak en legde het lot van Ross in de handen van zijn klanten. Zij mogen beslissen wat er nu met hem gebeurt.

“Samenwerken met studenten is leuk tot ze je sms’en om 3 uur ’s nachts”, stond er te lezen op Facebook. “We laten het publiek beslissen wat we moeten doen met Ross.”

Daaronder gaf hij hen drie keuzes: hem aan de deur zetten, een screenshot naar zijn moeder sturen of Ross een verslag laten schrijven over waarom het niet oké is om je baas een seksbeest te noemen én hem alle collega’s laten trakteren.

Het bericht is intussen al bijna 3.000 keer gedeeld en honderden mensen hebben erop gereageerd. Hun meningen over de toekomst van Ross lopen sterk uiteen. Voor welke optie zou jij kiezen?