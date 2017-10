Mourinho noemt blessure Fellaini “geen probleem”, maar deelt in dezelfde adem wel steekje uit naar bondscoach

Manchester United speelt komend weekend de historische kraker tegen Liverpool in de Premier League. De Red Devils moeten het wel zien te rooien zonder Marouane Fellaini, die zich blesseerde aan de knie bij de Rode Duivels. United-trainer noemde de blessure van ‘Big Fella’ geen probleem, maar kon het twee seconden later wel niet laten om een klein steekje uit te delen naar bondscoach Roberto Martinez. Over topschutter Romelu Lukaku had Mourinho alweer enkel lof.

Marouane Fellaini moest in de wedstrijd tegen Bosnië al na een half uur naar de kant met een knieblessure. Na de wedstrijd vertelde Martinez al dat hij er geen goed oog in had. Onderzoek de dag na de match wees uit dat Fellaini een letsel had aan de mediale band en enkele weken buiten strijd zal zijn.

“De blessure van Fellaini is geen probleem”, aldus Mourinho in de aanloop naar de match tegen Liverpool. “We hebben genoeg spelers om een blessure op te vangen, dus zullen we niet wenen. We kunnen wel wenen over de manier waarop hij zijn blessure opliep...”, doelde Mourinho ongetwijfeld op het feit dat Fellaini al lichtgeblesseerd naar de Duivels vertrok en dus eigenlijk niet had moeten spelen.

Voor de internationale break had Mourinho al zijn hoop uitgesproken dat Fellaini zou gespaard worden bij de Rode Duivels. “België is al gekwalificeerd voor het WK, dus hun matchen zijn niet meer van levensbelang. Ik verwacht dat Fellaini snel terug komt”, klonk het toen...