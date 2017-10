Verdwaalde trucker richt ravage aan in pas aangelegde straat

Halle - Een verdwaalde trucker veroorzaakte dinsdagavond een reeks vernielingen in de pas aangelegde Basiliekstraat. Hoe de chauffeur daar verzeild is geraakt, is nog niet duidelijk. Op zijn tocht ramde hij een geparkeerde wagen, een grote bloembak, een fietsenrek met fiets en enkele paaltjes. Ooggetuigen verwittigden meteen de politie die de nodige vaststellingen kwam doen.

Volgens ooggetuigen reed de vrachtwagenchauffeur met grote snelheid over het Bevrijdingsplein, nam de Bergensesteenweg en reed aan het kruispunt met de Arkenvest rechtdoor. Zo belandde hij in de verkeersvrije Basiliekstraat waar de verzinkbare paaltjes nog niet in werking zijn.

Omdat de chauffeur van Poolse nationaliteit uiteindelijk geen weg meer op kon, kon de politie hem meenemen. Omdat de man ene verwarde indruk maakte, werd hij in het Sint-Mariaziekenhuis voor onderzoek afgezet.

Ondertussen rijst de vraag wanneer de paaltjes in werking treden die auto’s en vrachtwagens uit de verkeersvrije winkelstraten moeten weren. “Deze werken momenteel inderdaad nog niet omdat we volop aan het bekijken zijn wie een doorlaatbadge krijgt. De paaltjes kunnen we pas laten functioneren als alle doorlaatpassen in orde zijn”, aldus schepen van Openbare Werken Johan Servé (SP.A).

De schade die de trucker veroorzaakte, wordt binnenkort hersteld.