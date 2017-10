Ook deze mama’s tonen hun lichaam net na de bevalling

Afgelopen weekend deelde de Australische Elise Raqueleen een foto van haar lichaam op Instagram, die slechts enkele uren na haar bevalling was gemaakt. En ze is niet de enige die via sociale media bewijst dat mama worden niet meteen gepaard gaat met strakke post-babybuik, iets wat modellen vaal wel doen uitschijnen. Een overzicht van de moedige en eerlijke dames op Instagram.

“Ik krijg vaak de vraag hoe ik het doe om na elke zwangerschap terug op mijn gewicht te komen. De waarheid is dat er geen geheim is. Het vergt tijd en geduld.”

Een bericht gedeeld door Martha?? (@jetaime_quatre) op 27 Aug 2017 om 2:08 PDT



“Ik hou van mijn lichaam en respecteer het enorm. Vrouwen zijn helemaal geweldig.”

Een bericht gedeeld door Jessie Hilgenberg (@jesshilgenberg) op 8 Okt 2017 om 3:50 PDT

“Hoewel mijn oude lichaam nooit terugkomt, is het nu sterker, gezonder en gelukkiger dan ik ooit voor mogelijk hield. Mama’s, neem na de bevalling tijd om jullie opnieuw ‘jezelf’ te voelen.”

Een bericht gedeeld door Dr Julie Bhosale (@drjulie.bhosale) op 5 Mei 2016 om 12:34 PDT

“Hier is fotootje van Instagram versus de realiteit. OP de eerste foto draag ik een legging met hoge taille en houd ik me recht, op de tweede geen legging en houd ik me ontspannen. Laat je niet beetnemen door wat je online ziet en begrens je beeld van schoonheid niet.”

“Er is niets meer verbazingwekkend dan een vrouw die haar lichaam negen maanden deelde met iemand. Het is prachtig om te zien hoe je lichaam evolueert van het dragen van een kostbaar leven tot een mooie herinnering aan het feit dat je net een mensje aan de wereld hebt toegevoegd.”

“Mijn zoon is al negen maanden en ik kan nog steeds niet geloven dat mijn lichaam zoiets moois heeft gemaakt. Mijn lichaam ziet er anders uit, maar ik leer mezelf weer lief te hebben. Mijn buik is prachtig en mijn kind is nog net iets prachtiger.”

“Ik heb meer striemen en de huid ter hoogte van mijn buik is losser, maar ik ben dankbaar omdat mijn lichaam ongelofelijke dingen heeft gedaan. Het creëerde twee geweldige kleine mensen en ik ben hier vandaag om elk deel van hun leven en groei te ervaren.”

“Maak je geen zorgen over het gewicht dat je nog wil verliezen en de kleding waarin je opnieuw wil passen. Je kunt het. Je krijgt die energie en het vertrouwen wel terug. En weet je waarom ik weet dat ik en jullie het kunnen? Omdat we zopas negen maanden lang een van de moeilijkste dingen hebben gedaan.”