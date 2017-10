Vanavond wordt in Nederland misschien wel de meest bizarre strafschoppenserie ooit afgewerkt

FC Lisse of HSV Hoek stoot vanavond door naar de tweede ronde in de Nederlandse beker. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat zal gebeuren na misschien wel de meest bizarre strafschoppenserie ooit. De winnaar neemt het in de volgende ronde overigens op tegen Heracles Almelo.

De Nederlandse amateurclub FC Lisse won vorige week de bekerwedstrijd tegen HSV Hoek met 5-4 in de strafschoppen, nadat het 2-2 stond na 120 minuten. Maar de scheidsrechter had de strafschoppen niet in de juiste volgorde laten nemen: de ref in kwestie liet de strafschoppen immers volgens het zogeheten ABBA-principe nemen, dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Met dat systeem wordt momenteel in bepaalde landen en bij bepaalde toernooien geëxperimenteerd. “De KNVB maakt echter geen onderdeel uit van deze pilot en experimenteert hier dus niet mee”, reageerde de voetbalbond.

De KNVB besliste daarom (na overleg met de internationale spelregelcommissie IFAB) dat vanavond om enkel de penaltyreeks in Lisse moet worden overgedaan via het klassieke ABAB-systeem. Lisse was daar niet mee akkoord en stapte zelfs naar de rechter maar die gaf de KNVB in kort geding gelijk, waardoor vanavond om 21u dan toch de strafschoppenreeks wordt afgewerkt.

Bizarre toestanden

Dat leidt echter tot bizarre toestanden. HSV Hoek stapt voor de tweede keer de bus op voor een reis van zo’n 200 kilometer naar sportpark Ter Specke in Lisse. 22 spelers moeten zich dan omkleden en een volledige opwarming afwerken “om gefocust te zijn”, enkel om wat penalty’s te trappen. Beide clubs hebben alvast flink geoefend op strafschoppen en uit angst voor ongeregeldheden gelden er strenge regels: zo wordt voor de strafschoppenserie geen alcohol geschonken, worden trommels, megafoons en vuurwerk verboden en wordt iedere bezoeker gefouilleerd.

Volgens het reglement moesten dezelfde veldspelers het veld op maar Thierry Monteny - een speler van Lisse die toen de eerste penalty gaf - is nu geblesseerd en moet daarom een officiële doktersverklaring voorleggen zodat de club een vervanger mocht inzetten...

HSV Hoek wordt getraind door Jannes Tant, voormalig coach van de beloften van Club Brugge en heeft heel wat Belgische spelers in de rangen. Zinho Chergui (ex-Roeselare en -Antwerp) miste vorige week de beslissende penalty, Jorde De Jonghe stond in doel. Sommigen van hen moeten al zeker drie kwartier rijden naar Hoek, dus die moesten een middag vrij nemen...

De winnaar van het inmiddels veelbesproken bekerduel neemt het op 25 oktober in de tweede ronde op tegen Heracles Almelo.

Bekijk hier de samenvatting van vorige week: