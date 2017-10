Lierse behoudt vertrouwen in William Still als hoofdcoach

Lier - Lierse gaat door met William Still als hoofdtrainer. Dat maakte het woensdag bekend op de clubwebsite. De amper 24-jarige Still nam vorige week als interim-hoofdtrainer over van de opgestapte Frederik Vanderbiest en krijgt nu het vertrouwen van het bestuur.

“Will Still blijft tenminste tot het einde van de eerste periode van de Proximus League onze hoofdtrainer. Hoofdscout Nico Van Kerckhoven komt bij de staf als assistent-coach. Lierse wenst Will en Nico alvast veel succes”, klinkt het op de website van de Lierenaars. Assistent-coach David Colpaert en keeperstrainer Patrick Nys vervolledigen de technische staf van Still.

Still debuteerde zondag als hoofdcoach met een 1-1 gelijkspel tegen Tubeke. Na tien speeldagen staat Lierse op de zevende en voorlaatste plaats in eerste klasse B met acht punten.