Na Vertonghen staat nu ook Romelu Lukaku dicht bij historisch record bij Rode Duivels

De interland België-Cyprus stond voor een groot deel in het teken van het historische record van Jan Vertonghen, die met 97 caps alleen Belgisch recordhouder is geworden. Dat werd - terecht - duchtig gevierd. Maar met deze talentrijke lichting gaan er nog wel meer records sneuvelen. En het volgende historische moment zit er al snel aan te komen, dat kan zelfs al in november zijn. En deze keer is Romelu Lukaku het feestbeest.

LEES OOK: De avond van recordinternational Jan Vertonghen: “Wat Ceulemans tegen mij zei? Euhm...”

Romelu Lukaku scoorde dinsdag tegen Cyprus zijn 28e doelpunt voor de Rode Duivels. De speler van Manchester United sluipt zo dichter bij het record van dertig treffers van Bernard Voorhoof en Paul Van Himst.

Topschutterslijst Rode Duivels aller tijden:

1. Bernard Voorhoof (1927 - 1940): 30 doelpunten in 61 interland (0,49 gemiddeld)

2. Paul Van Himst (1960 - 1975): 30 doelpunten in 81 interland (0,37 gemiddeld)

3. Marc Wilmots (1991 - 2002): 29 doelpunten in 70 interlands (0,41 gemiddeld)

4. Jef Mermans (1945 - 1956): 28 doelpunten in 56 interlands (0,50 gemiddeld)

5. Romelu Lukaku (2010 - nu): 28 doelpunten in 63 interlands (0,44 gemiddeld)

Al in november prijs?

“Ik wil dat record verbreken, maar mik vooral op titels met het team”, vertelde Lukaku begin september al, toen hij drie keer had gescoord in de demonstratie tegen Gibraltar (9-0).

Lukaku zit in bloedvorm en scoorde dit seizoen in alle competities samen al zestien keer. Als hij zo blijft voort doen, zal dat record dus in één van de komende wedstrijden sneuvelen. Dat kan zelfs al in november, wanneer de Rode Duivels al twee oefeninterlands afwerken. Als Lukaku daarin minstens drie keer scoort, is hij alleen recordhouder.

In 2018 volgen er uiteraard nog enkele oefenduels alvorens naar Rusland te trekken maar de KBVB bevestigde officieel enkel al de volgende twee wedstrijden:

België - Mexico op vrijdag 10 november 2017 (om 20u45 in Koning Boudewijnstadion)

België - Japan op dinsdag 14 november 2017 (om 20u45 in Jan Breydelstadion)

Wat met zijn “ongeldige” doelpunten tegen Luxemburg?

Bij het doelpuntentotaal van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels werd aanvankelijk echter nog een vraagteken geplaatst. Want er was immers die beruchte oefenwedstrijd tegen Luxemburg in mei 2014. De Rode Duivels wonnen toen in Genk met 5-1 en drie goals waren van Lukaku. De wereldvoetbalbond FIFA erkende die wedstrijd echter niet als A-interland omdat toenmalig bondscoach Marc Wilmots zeven wissels had doorgevoerd, terwijl er in officiële oefenwedstrijden slechts zes zijn toegestaan. Waardoor geopperd werd dat die drie doelpunten van Lukaku eveneens “ongeldig” zouden zijn en dus niet mogen worden meegeteld.

Maar... de FIFA laat de nationale bonden daarin vrij. Zo rekende de KBVB ook al die interland tegen Luxemburg mee bij de 97 caps van Jan Vertonghen. En dus worden ook de 28 goals van Lukaku officieel aanvaard. En zit het volgende feestje bij de Rode Duivels er al aan te komen.

De drie goals van Lukaku tegen Luxemburg in 2014 tellen gewoon mee Foto: Photo News

.